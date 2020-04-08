【网连世界】三位法国留学生疫情期间回国体验到了什么？

自新冠疫情在欧洲蔓延以来，许多留学生出于安全考虑选择了回国，在这次不同寻常的归国之旅中，他们都有着怎样的体验和感触？

“回到国内，踏实、安心”

三月初，在法国留学的小李手机就开始响个不停，两个星期前还在嘱咐自己：“疫情严重，不用着急回国”的父母，竟开始轮番催促她赶快回国。谁也没有想到，短短几天，欧洲疫情就发展到了如此令人担忧的境地，而中国的疫情得到了控制，成为“世界上最安全”的国家。

权衡利弊后，小李最终选择3月15日回国。旅途还算顺利，然而，3月16日的北京气温很低，旅途劳累加上有些着凉，当晚小李就出现了干咳和体温偏高的症状，这让她非常紧张。随后几天内，她体温依然偏高，都在37度以上。她开始胡思乱想，想起自己在法国时很少戴口罩，更是直冒冷汗，“我当时感觉我肯定是感染了，特别害怕，幸好医护人员一直在安慰我。”

3月25日，小李的体温升高至37.3度，由隔离点送往小汤山医院进行检查。临走前，医护人员和社区的工作人员都用轻松的语气安慰她，就是去检查一下，不要紧张，查完就放心了，这给情绪紧张的她带去了极大的安慰。

小汤山医院医护人员制作的小卡片 图片由受访者提供

当时刚刚启用的小汤山医院主要接收境外来（返）京人员，一下车，“欢迎回家”的横幅就映入眼帘，这让情绪低落的小李眼眶一热，“就像飞机降落时看见首都机场‘北京’两个字时的感觉一样，有种归属感。”住进病房后，小李接受了两次核酸检测和一次肺部影像检查，她说，住进病房反而不害怕了，医护人员随时通过视频电话了解她的身体状况，并第一时间通知她检测结果，这让她感到非常安心。

“CT和第一次核酸检测结果出来的时候已经是晚上十一点了，医生还第一时间来通知我结果，听到是阴性，我一下就放松下来了，真是太辛苦医护人员了。”

目前，小李已隔离期满返回家中，她表示，隔离期间最大的感受就是“心里踏实”。她说：“感觉所有工作人员都是发自内心地关心我、帮助我，回国以后不管在哪儿都有种安心的感觉，身边的工作人员像亲人一样，这种感觉也只有在祖国才能感受到。”

“工作人员很辛苦，尽量不给他们添麻烦”

留学生小王于3月17日从巴黎返回北京，当时北京刚开始执行境外返京人员强制集中隔离的政策，各个隔离点的准备、协调工作还不够完善，在机场和隔离点之间接送隔离人员的车辆也十分紧缺，工作人员既要将隔离人员妥善安置，又要回应机场转运集散地的催促，忙得焦头烂额。

北京入境旅客转运集散地 图片由受访者提供

组织转运工作人员告诉小王，为了节省防护服自己很少喝水，几乎一天都不去厕所，而且防护服不透气，非常闷热，他已经扔掉了好几件被汗水浸湿染色的T恤衫。小王听了心里很不是滋味，连连说：“辛苦你们了”。当时新政策刚刚实施，许多境外进京人员有一些不满情绪，希望居家隔离或自选酒店隔离，心直口快的小王差点和同车的旅客起了争执。“工作人员已经很辛苦，不应该再给他们添麻烦了，配合防疫工作本来就是理应的事情，冒着生命危险的工作人员都没有抱怨，我们又凭什么抱怨？”提起当时的情景，小王的语气仍有些激动。

境外进京人员在旅客转运集散地进行信息登记 图片由受访者提供

“工作人员都非常有耐心，遇到为难他们的回国者，态度也很好。”她说，“我既然选择回国，就要配合国内的防疫工作，尽量不给祖国添乱。”

与小王同行的小刘也有同样的感触。在与防疫人员的接触中，小刘经常询问他们的工作状况。“我们当时隔离的酒店里，防疫人员分成三班，每班工作五小时。防护服穿一小会儿就全身是汗了，五小时下来真的是精疲力尽，”小刘说，“我结束隔离的时候，发自内心地跟每一个工作人员说了感谢。”

“上了回国飞机，感受到中国防疫工作有多好”

已经在法国开始实习的小郑拗不过父母，还是买了3月21日的机票。小郑坦言，在法国时她并没有感受到疫情带来的恐惧，“可能是因为身边的人都不戴口罩，都认为这次疫情就是一场大型流感，我是在巴黎‘封城’后才开始害怕的，主要是害怕生病了没人管。”小郑说。

小郑乘坐的国航航班防护措施非常严密，空乘人员都佩戴口罩和护目镜、穿防护服，“看到他们就感受到中国的防疫工作做的有多好，看到国航的工作人员我才真切感受到这是一场严重的疫情，不是流感，而且大家都在很努力地面对它。”

“另一个非常深切的感受是，从上了飞机的那一刻，就感觉有归属感了，”小郑说，“在飞机上的检查，包括后续隔离的一系列安排都让我觉得有人帮我了。在法国的时候感觉只能自己照顾好自己，生病了也没人管，有种很无助的感觉。”

其他大部分接受采访的留学生也对隔离期间的体验类似。当然，由于时间紧迫，人力、物力有限，一些隔离点的隔离条件可能无法满足某些留学生的预期，希望留学生们能够积极地与工作人员沟通，并体谅他们的难处，配合防疫工作，在这次经历中成长。

这些经历，让许多回国的留学生们直观感受到，强大的祖国是他们最坚强的后盾，正如“祖国陪你共渡难关”的欢迎词，无论祖国的处境多么艰难，只要留学生们愿意回家，祖国时刻欢迎他们。（实习生 李婧菡）

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