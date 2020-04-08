蒙古国新增1例新冠肺炎患者累计共16例

人民网乌兰巴托4月8日电（记者霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼8日在卫生部例行新闻发布会宣布，3月26日夜、27日凌晨从蒙俄边境口岸回国的1名蒙古国公民，4月8日复检结果为阳性，确诊感染新冠肺炎。该国累计患者增至16人，其中4人治愈出院。

3月10日，蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为3月2日乘莫斯科至乌兰巴托航班的法国公民。16日晚“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机1人确诊，“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。21日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机4人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。3月28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙古国大使馆工作人员家属中，4月1日有2人确诊，6日有1人确诊。

3月以来，蒙古国陆续派专机赴韩国首尔、日本东京、德国柏林、土耳其伊斯坦布尔等地接回本国公民千余人。接回公民中有11人检测结果为阳性，确诊感染新冠肺炎。其余4名患者分别为1名法国人和3名土耳其人。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间所有学校继续停课，所有国际航班和国际客运列车停运，禁止任何外国人进入蒙古国境内。

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