来自中国的120万个口罩让美国州长泪目 背后故事更加感人

新华社北京4月8日电 当喷涂有新英格兰爱国者队队徽的集装箱卡车开进纽约，《纽约邮报》不吝贡献出头版：“有些话我们以为永远不会说——谢谢你，爱国者队。”

头版上还有一行小字：“连喷气机队球迷都去欢迎这辆爱国者队的卡车了”。

货车上满载30万个N95口罩，来自中国。

图为4月4日《纽约邮报》头版。

新英格兰爱国者队来自波士顿，喷气机队以纽约为大本营，是美国职业橄榄球联盟两支劲旅，球场上的老对手。没想到，一场正在全球大流行、重创美国的疫情，让两座城、两支队上演了“活久见”的暖心一幕。

暖心细节还远不止于此。事实上，这是一次受到美国各大媒体特别关注的跨国运输行动。近日，包括捐给纽约的这30万个口罩在内，总计120万个口罩在中美各方携手努力下从中国深圳运至美国波士顿。

镜头前，在机场接收口罩时，马萨诸塞州州长查理·贝克一度哽咽。他说，对众多抗疫一线的人员来说，这些物资将让情况变得很不一样。

跨越大洋的求助

3月中旬，马萨诸塞州预订的300万个N95口罩在纽约港被美国联邦政府截留，贝克直言，“已清醒地认识到，通过常规手段已经不可能达到目标了”。

新冠疫情在美国快速蔓延，纽约州疫情最严重，而马萨诸塞州也已报告近万例确诊病例。同样的难题是，医用防护物资极度缺乏。

贝克通过各种关系全球搜货，终于在中国找到货源。然而，受疫情影响，国际商业航班大幅减少，变动频繁。怎么把这批货从太平洋另一端运回美国呢？

思前想后，贝克向马萨诸塞综合医院董事会主席乔纳森·克拉夫特电话求助——克拉夫特另一个身份是新英格兰爱国者队总裁，而他的球队有波音767专机。

3月27日深夜，在中国深圳的腾讯公司总裁刘炽平也收到一条求助信息。来信者是他的好友、马萨诸塞综合医院和纽约长老会医院董事马克·施瓦茨。施瓦茨说，有一批口罩，急需从腾讯总部所在地深圳运到美国，希望他能提供帮助。

疫情紧急，这家中国企业从高层到一线员工都拿出“中国速度”，交出跨国接力的“第一棒”。

绿色通道保障爱心接力

当刘炽平收到求助信息时，爱国者队专机已在美国阿拉斯加州待命，这是中美航线上距离中国最近的一个州，12名机组成员准备随时飞往深圳。

接到马萨诸塞州政府通过相关渠道的求助，中国驻纽约总领馆已加紧处理，给机组人员办理了赴中国签证。

深圳方面特许机组成员在不下飞机的前提下免除当地执行的隔离政策。

与此同时，腾讯团队赶赴位于深圳市宝安区、龙岗区、大鹏新区以及东莞市仓库，逐一核对口罩资质、证书、数量等信息，在仓库通宵值守。为做到万无一失，腾讯还额外筹划了多个应急方案，例如从广州、长沙等地发货转运。

4月1日，爱国者队专机获准在深圳降落，但停留时间只有3小时。

疫情之下，物流资源的紧张可想而知。腾讯团队最终用8辆卡车把总体积115立方米的抗疫物资全部准时送到。

深圳机场工作人员为爱国者队专机装载抗疫物资。（机场工作人员供图）

此时，深圳宝安国际机场已启动防疫物资快速应急处置机制，协调海关、空管等部门做好保障。当飞机完成停靠，机场海关首先登临检查，地服人员快速从航空器上卸下10块集装板，拉回国际货站对提前到位的物资进行打板。

“时间特别紧急，我们专门开辟了绿色通道，并增派人手加快保障速度。”一名参与相关工作的宝安机场国际货站负责人说。在大家共同努力下，短短一小时内，10块集装板便全部打好，两台地服平台车迅速完成装载。

爱国者队一名随队记者称，这架飞机在深圳从落地到起飞离开，共计2小时57分钟。

感谢中国朋友

克拉夫特称之为“可能是我们队伍经历过的最难行动”。爱国者队在社交媒体上发布了一张感谢中国合作伙伴的图片。

图片来自爱国者队社交平台账号

马萨诸塞州州长贝克也在他的推特账号上，向所有参与这次运输行动的合作方表达了感谢——除了克拉夫特一家外，还有中国驻纽约总领事黄屏和腾讯公司，还特别感谢中国政府让这次人道主义行动得以顺利实施。

“在这个充满挑战的时期，合作和伙伴会让我们找到真正的解决方法，这就是一个例子。”他说。

回顾这场紧张的跨国合作，刘炽平说，在全球共同抗击新冠疫情之际，国际合作和团结空前重要。

“这是我们科技向善的一次实践。全球合作关乎人类福祉和未来，也是我们战胜当前全球疫情的关键。”他说，腾讯此前已设立1亿美元的“全球战役基金”，向美国紧急捐赠的12.5万个N95口罩也已运抵纽约长老会医院和斯坦福医院。

4月6日，《纽约时报》纸质版刊登了中国驻美国大使崔天凯的署名文章。崔天凯说，目前中美两国需要团结合作、互相帮助，共同抗击新冠疫情。

据崔天凯介绍，中国已派出上百名医疗专家驰援他国；正向美国和其他多国亟需医疗物资的医院捐助检测盒、口罩和检测仪器；同有关国家分享抗疫技术和经验。中方尽己所能，为包括美国在内的有关国家提供支持。中方正协助美政府在华采购抗疫物资。中国企业加班加点，生产、交付纽约与全美采购的医疗物资。中国地方政府向在美国的友好省州提供援助和帮助，企业捐赠更是一马当先。（记者：徐兴堂、王攀、陈宇轩、王丰；编辑：唐志强、孙浩）

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