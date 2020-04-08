驻泰使馆提醒已购回国机票中国公民及时填报防疫健康信息

人民网曼谷4月8日电 （记者孙广勇）据中国驻泰国大使馆网站消息，根据《中国民用航空局、中华人民共和国海关总署关于中国籍旅客乘坐航班回国前填报防疫健康信息的公告》，自北京时间4月8日起，在泰已购买回国机票的中国公民在登机前必须提前通过防疫健康码国际版微信小程序，逐日填报个人资料、健康状况、近期出行情况等信息。从4月8日至4月22日为过渡期。过渡期内乘机的，应于4月8日起连续逐日填报。过渡期后乘机的，应于登机前第14天起连续逐日填报。

中国驻泰国大使馆特此提醒在泰中国公民：“防疫健康码国际版”每次填报后24小时内有效。已购回国机票人员务必按照公告要求每24小时内至少填报一次相关信息（多填不限，每填报一次，有效期将顺延至填报后的24小时），否则将导致健康码失效及连续填报中断。如出现失效情况，无法补填，只能从再次开始填报时间起重新计算连续填报天数。连续填报天数不足或健康状况异常将无法登机，虚假填报须承担相应法律责任。

“健康码国际版”微信小程序二维码见文末，相关使用说明附后 (健康码互动程序链接请点击：抗疫健康码国际版互动程序链接), 请仔细阅读。如有问题可拨打外交部全球领事保护与服务应急热线（+86-10-12308）咨询。

中国驻泰国大使馆将全力以赴为大家提供帮助，与大家携手并肩，共同抗疫。

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