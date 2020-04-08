建行东京分行通过中国驻日使馆向在日学子捐赠口罩

人民网东京4月7日电（李沐航）7日，中国建设银行东京分行通过中国驻日本大使馆向在日中国留学生捐赠5万只爱心口罩，帮助留学生渡过难关。中国驻日本大使馆公使郭燕、办公室王朝辉、政治部陆存喜、商务处张语秋以及中国建设银行东京分行总经理解陆一、副总经理王玉洁等出席了此次捐赠仪式。

中国驻日本大使馆公使郭燕（右）、中国建设银行东京分行总经理解陆一出席本次捐赠仪式。

中国驻日本大使馆公使郭燕感谢中国建设银行在关键时刻伸出援手，爱心捐助。她指出，在防疫物资紧缺的情况下，中国建设银行捐助的5万只口罩非常及时，解决了燃眉之急，使馆将会及时把建设银行的心意传递给广大留学生。

中国驻日本大使馆公使郭燕（右三）、中国建设银行东京分行总经理解陆一（左三）出席本次捐赠仪式。

中国建设银行东京分行总经理解陆一谈到，作为国有大型银行，建设银行积极承担社会责任，疫情爆发后，已经参加了多次捐助活动。本次通过使馆捐赠留学生口罩，表达建行集团对广大留学生的关怀和牵挂。日前东京都已宣布进入紧急状态，希望广大留学生注意安全，做好自身防护。

郭燕说，日本疫情日益加重，使馆高度关注在日留学生的健康状况和生活状况，前期已联系了一批低价酒店和住宿，解决留学毕业生们的住宿困难，现在正积极准备为海外学子提供用于防疫的“健康包”，帮助大家渡过难关。

解陆一表示，建设银行东京分行和大阪分行也将为留学生做好金融服务与支持，愿与广大留学生携手相伴，共度难关。

据悉，3月10日，建行东京分行已通过驻日使馆向东京都捐赠了5万只防护口罩，为当地防疫工作助一臂之力。

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