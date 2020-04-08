荷比卢新冠病例不断增加 荷比累计死亡病例均超2000

新华社布鲁塞尔4月7日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国7日分别报告新冠累计确诊病例19580例、22194例和2970例。其中，荷兰与比利时两国累计死亡病例均超2000例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所7日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例777例，累计确诊19580例；新增死亡病例234例，累计死亡2101例。该机构解释说，连续几周来星期二公布的死亡病例数普遍偏高，原因是许多医院把周末的死亡病例集中到星期一上报。

比利时国家公共卫生研究所7日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1380例，累计确诊22194例；由于统计方式调整，新增死亡病例403例，累计死亡2035例。

比利时卫生部表示，过去24小时内新增162例死亡病例。但在4月1日至4日，弗拉芒大区养老院内死亡的241人此前未被纳入。由于这些死亡病例疑似与新冠肺炎有关，7日把这些人数加入到累计死亡病例中。

比利时首相维尔梅斯6日宣布成立一个由10位专家组成的咨询小组，为解除封禁措施提供决策参考。维尔梅斯认为，有必要为“解禁”作提前准备，“过渡期的管理是防止疫情出现反复的关键”。

咨询小组组长、安特卫普大学医院传染病和热带医学系主任埃丽卡·弗利格表示，比利时的疫情目前正在接近拐点，“此时谈论解禁日期及解禁方式为时尚早。但有一点可以肯定，解禁将采取时松时紧的策略，封禁措施的放宽或收紧，将视疫情发展适时调整”。

卢森堡政府7日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至2970例，累计死亡44例。

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