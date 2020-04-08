人民网>>国际

解除航母舰长职务引风波 美代理海军部长辞职

2020年04月08日10:35  来源：新华网
 

新华社华盛顿4月7日电（记者徐剑梅 邓仙来）因解除美国航母“西奥多·罗斯福”号舰长克罗泽职务所引发的风波，美国代理海军部长莫德利7日向国防部长埃斯珀辞职。

埃斯珀当天晚些时候在社交媒体上发表声明说，他已接受莫德利的辞呈，并经总统特朗普同意，任命现任美国陆军部副部长詹姆斯·麦克弗森接替莫德利担任代理海军部长。

克罗泽3月下旬致信海军高层说，舰上新冠病毒传播加速，需尽快让舰上多数官兵上岸。信件被美国媒体曝光，引发广泛关注。莫德利4月2日以克罗泽对信件处理不当为由解除其舰长职务，引发民主党人和众多美国媒体批评。社交媒体视频显示，克罗泽离舰时，舰上大批官兵拍手呼喊“舰长克罗泽”致敬相送。

4月6日，莫德利飞往关岛，向停靠在那里的“西奥多·罗斯福”号官兵发表内部讲话，批评克罗泽的行为“太幼稚”“太愚蠢”。讲话录音当即被媒体曝光，众议长佩洛西等国会民主党人要求莫德利辞职。6日晚，莫德利发表声明，就他指责克罗泽的言论道歉。

“西奥多·罗斯福”号上约有5000名官兵，3月24日出现新冠病毒感染病例。美国海军部7日说，目前61%的舰上人员已接受新冠病毒检测，约2000人被转移上岸。包括克罗泽在内，舰上确诊官兵已达173人。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved