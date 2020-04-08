解除航母舰长职务引风波 美代理海军部长辞职

新华社华盛顿4月7日电（记者徐剑梅 邓仙来）因解除美国航母“西奥多·罗斯福”号舰长克罗泽职务所引发的风波，美国代理海军部长莫德利7日向国防部长埃斯珀辞职。

埃斯珀当天晚些时候在社交媒体上发表声明说，他已接受莫德利的辞呈，并经总统特朗普同意，任命现任美国陆军部副部长詹姆斯·麦克弗森接替莫德利担任代理海军部长。

克罗泽3月下旬致信海军高层说，舰上新冠病毒传播加速，需尽快让舰上多数官兵上岸。信件被美国媒体曝光，引发广泛关注。莫德利4月2日以克罗泽对信件处理不当为由解除其舰长职务，引发民主党人和众多美国媒体批评。社交媒体视频显示，克罗泽离舰时，舰上大批官兵拍手呼喊“舰长克罗泽”致敬相送。

4月6日，莫德利飞往关岛，向停靠在那里的“西奥多·罗斯福”号官兵发表内部讲话，批评克罗泽的行为“太幼稚”“太愚蠢”。讲话录音当即被媒体曝光，众议长佩洛西等国会民主党人要求莫德利辞职。6日晚，莫德利发表声明，就他指责克罗泽的言论道歉。

“西奥多·罗斯福”号上约有5000名官兵，3月24日出现新冠病毒感染病例。美国海军部7日说，目前61%的舰上人员已接受新冠病毒检测，约2000人被转移上岸。包括克罗泽在内，舰上确诊官兵已达173人。

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