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尼日利亚学者：个别负面解读中国援助的无知言论可休矣

2020年04月08日10:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾4月8日电（记者姜宣）7日，尼日利亚国际问题评论员萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《新冠肺炎疫情：中国援助会带来什么？》的评论文章，高度评价中国为战胜疫情采取的坚定英勇举措，以及为全球抗疫作出的突出贡献，呼吁尼方加强同中方合作，早日战胜疫情。

文章说，历史早已证明中非友谊无惧任何挑战。2014年埃博拉疫情在非洲肆虐时，中国是第一批向非洲伸出援手的国家，中国医疗专家积极向非洲同仁介绍防疫经验，培训防疫技能，帮助完善卫生防控体系，有效遏制了疫情在非洲大陆蔓延。如今新冠肺炎来袭，中国采取强有力的疫情防控举措，取得显著成效，中国在战胜疫情过程中展现出的专业能力、勇气和决心充分证明了中国抗疫经验的珍贵、可靠。目前，中国正积极同国际社会分享抗疫经验，推进疫情防控国际交流合作，体现出中国作为负责任大国的担当。

文章说，全球性疫情需要全球性应对举措，出现危机时各国应相互支持帮助。来自中国的抗疫援助物资和防疫工作组将于近日抵尼，这必将改善尼防护物资匮乏局面，有效增强当地抗疫力量，同时可以交流学习借鉴中国抗疫经验。尼日利亚现在比任何时候都需要中国，个别媒体和人士负面解读中国援助的无知言论可以休矣。

(责编：贾文婷、燕勐)
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