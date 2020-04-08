非洲新冠肺炎确诊病例超一万例

人民网约翰内斯堡4月8日电 （记者 万宇）根据非洲疾病控制与预防中心最新统计，截至4月6日，全非洲新冠肺炎确诊病例超过一万例，达10252例，其中康复989例，死亡492例。目前55个非盟成员中，已经由52国出现确诊病例，其中39国出现本地传播。南非确诊病例最多，为1749例。为遏制疫情，已经有43个非洲国家关闭边境。世卫组织非洲区域办事处主任莫提表示，新冠疫情传播遍及非洲主要城市，这意味着在对抗这种病毒的斗争中需开辟新的战线。需要根据当地情况量身定制的分散应对措施，增强社区的能力，地方政府需要确保拥有应对当地疫情的资源和专业知识。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松表示，目前非洲抗疫中的物资供应面临严峻挑战。非洲越来越难以获得获得检测设备和防护装备。埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德和马云基金会正在共同努力，他们发起一项倡议，为非洲国家提供大量诊断设备。当前的储备还可以使用大约两到三周的时间。为支援非洲抗击疫情，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会6日宣布再向非洲捐赠一批医疗物资。这批紧急医疗防疫物资包括500台呼吸机、100万套病毒采样设备和提取试剂，20万套防护服和防护面罩，2000个额温枪和50万双手套，将用最快的速度发往非洲国家。

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