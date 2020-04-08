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部分新兴经济体应对疫情有挑战

2020年04月08日08:24  来源：新华网
 

多家市场研究机构认为，因经济基本面和政策空间有别于发达经济体，部分新兴经济体正因新冠肺炎疫情遭受严重冲击。

凯投国际宏观经济咨询公司预测，新兴市场今年的经济产出将下降1.5%，为1951年有记录以来的首次下降，相关经济损失甚于2008年金融危机、上世纪90年代末的亚洲金融危机及上世纪80年代的拉美债务危机。

《华尔街日报》6日援引经济分析师的话报道，相比发达经济体，新兴经济体应对疫情冲击有两大劣势。

一是经济多元化程度较低，更依赖石油等波动性较大的大宗商品、海外侨汇和旅游业等服务业。

墨西哥是经济相对多元化的新兴经济体，如今前四大外汇收入来源均受沉重打击：美国对墨西哥制成品进口需求下降、占政府收入五分之一的石油收入骤降、旅游业收入减少以及海外劳务人员汇款额下降。

受需求下降及“价格战”影响，国际油价今年大幅下跌，这对俄罗斯、哥伦比亚和尼日利亚等产油国构成冲击。“BCS全球市场”分析公司预计，俄罗斯经济今年将萎缩2.7%。

二是政策工具有限，可用于减轻企业负担的资金相对较少，社会保障体系较薄弱。

新兴经济体的央行跟随发达经济体采取货币宽松政策时，可能引发通货膨胀担忧。而随着投资者纷纷逃往美国国债等相对安全的市场，新兴市场融资将变得更加困难。

国际货币基金组织一项数据显示，自1月21日以来，创纪录的820亿美元资金撤出新兴市场。这将推高融资成本，加剧厄瓜多尔和阿根廷等高负债国家的违约风险。

“新兴市场在危机中总会遭遇不快，”华盛顿智库威尔逊中心南美问题专家本哈明·赫丹说，“当你需要资金时，资金却逃到更安全的地方；当你更多依赖出口收入时，大宗商品出口价格和数量却下降；当你税收下降时，货币却贬值了，美元债务飙升。”（徐超）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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