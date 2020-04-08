俄罗斯说与沙特“接近”谈妥减产原油

俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫6日说，俄罗斯和沙特阿拉伯就原油减产“非常、非常接近”达成共识。

他当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时说：“我认为整个市场都明白，达成一致非常重要，它将给市场带来极大稳定、非常重要的稳定，我们已经非常接近。”

德米特里耶夫是参加磋商原油减产事宜的俄方高级代表之一。他说，世界正面临严重经济衰退，因此，俄罗斯和沙特等国加紧努力稳定原油市场。

石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国原定6日召开紧急视频会议，讨论原油减产。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6日说，出于技术原因，会议推迟至9日。沙特一名消息人士向路透社披露，推迟会期是为让更多产油国参与其中。

佩斯科夫说，为了稳定原油市场，先前没有参与原油减产的国家也应当加入。他没有指明哪些国家。

德米特里耶夫说，俄方正与美国几个机构密切接触，争取让美方参与减产；如果稳定石油市场的进程耽搁，美国可能将丧失多至1000万个工作岗位。

美国怀廷石油本月1日向法院申请破产保护，成为国际油价3月暴跌以来首家破产的美国大型页岩油企业。一些市场分析师认为，油价持续低迷将导致更多美国石油厂商破产或者重组。不过，美方暂时没有承诺将采取措施削减国内页岩油产量。

美国总统唐纳德·特朗普早些时候说，如果必要，他将下令对进口原油加征关税，以保护美国能源行业。

作为世界主要产油国和最大石油出口国，沙特2日呼吁欧佩克和非欧佩克产油国召开紧急会议，达成公平协议以稳定石油市场。特朗普同一天说，将向俄罗斯和沙特施压，促成协议。

欧佩克和非欧佩克产油国2017年1月开始实施原油减产协议，后续多次延长有效期。欧佩克3月5日决定建议欧佩克和非欧佩克产油国实施日均150万桶的额外减产直至今年年底，同时建议把现有日均170万桶的减产计划时限从3月底延长至今年年底。不过，欧佩克和非欧佩克产油国3月6日没能就减产计划达成共识，沙特随后宣布将增产并大幅下调官方原油售价，国际油价随之暴跌。俄罗斯把全球油价暴跌归咎于沙特，沙特则指责俄罗斯导致进一步减产计划破裂，双方就原油减产陷入“嘴仗”。（安晓萌）（新华社专特稿）

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