弃前嫌？特朗普与拜登通电话谈疫情

美国总统唐纳德·特朗普6日证实，接到民主党总统竞选人、前副总统约瑟夫·拜登打来的电话，两人就应对新冠疫情交换意见。特朗普用“友善”“温暖”描述这通电话。

特朗普在当天举行的白宫每日疫情发布会上说：“我们的谈话真的很棒，而且温暖。他向我提了他的看法，我表示充分理解。我们的谈话非常友好。”

不过特朗普又补了一句：“这并不代表我认同他提的建议。”

特朗普说，两人的通话持续大约15分钟，两人讲好不对外公布具体谈话内容。

拜登竞选团队的副经理凯特·贝丁菲尔德当天早些时候最先披露拜登与总统通电话一事。贝丁菲尔德在一份声明中说，拜登向特朗普提了一些建议，关于联邦政府如何应对当前疫情。

拜登先前表示，愿意与特朗普分享他在奥巴马执政时期遇到类似事件积累的经验教训。同大多数美国人一样，拜登目前正在家中自我隔离。

贝丁菲尔德称，这通电话“打得好”。除此之外，她没有再透露更多细节。

美联社报道，特朗普与拜登的通话是两人身边助手连日努力促成的结果。疫情在美国暴发以来，拜登三番五次在社交媒体、电视采访和竞选造势活动中炮轰特朗普政府应对不力，特朗普则不甘示弱反唇相讥，两人又陷入新一轮口水战。美国朝野希望两人接触，展示团结。

特朗普上周首先示好，称愿意与拜登“谈一谈”，“我一直觉得他是个好人”。拜登随后回应道：“很高兴他愿意接我的电话”。不过特朗普上周末没等到电话，6日早些时候在推特上抱怨：“他不是告诉那些假媒体要给我打电话的吗？人呢？”

特朗普还嘲讽拜登提议民主党提名总统候选人的代表大会改成线上举行，暗示对方胆怯、不敢出现在公共场合。拜登当天回应说，民主党能否如期举行全国代表大会，要看“你（特朗普）是否更进一步应对疫情，做了该做的”。

法新社打趣说，甭管两人吵得多凶，最起码还没删对方的电话号码。（王宏彬）（新华社专特稿）

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