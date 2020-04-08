挨批后改立场 美国同意3M口罩出口加拿大、拉美

美国最大口罩生产商3M公司6日宣布，已同美国政府达成协议，获准在新冠肺炎疫情期间继续向加拿大和拉丁美洲出口N95级防护口罩。

3M公司在一份声明中说，美国政府和3M公司计划在接下来的3个月内生产1.6亿多只口罩，支援美国境内医务人员。“3M和美国政府将合力确保这项计划不会对正在抗疫的国家进一步造成人道主义后果。这项计划同时使3M能够继续把美国生产的呼吸器运往加拿大和拉丁美洲，3M是那些地区的主要货源。”

美国总统唐纳德·特朗普先前援引《国防工业生产法》禁止3M公司向加拿大和拉美出口N95级口罩。这类口罩对防止医务人员感染新冠病毒起关键作用。

美国政府的口罩出口禁令招致加方不少官员批评。加拿大人口最多的安大略省省长道格·福特6日早些时候说，美方官员先前阻止3M公司300万只口罩运抵安大略。不过，他得知美方当天放行其中50万只口罩。

按照福特的说法，全球货运延迟加上美国加紧边境管制导致安大略省的关键防护设备供应仅够支撑大约一周，因而美方对加拿大放开口罩出口“至关重要”。

加拿大副总理克里斯蒂娅·弗里兰说，医疗物资流动有利于加美双方，有必要继续。美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯发布声明，称国务卿迈克·蓬佩奥和加方外交部长谈话，“强调美国愿意与加拿大协力确保关键医疗物资和人员的国际供应链活力，同时满足疫情最严重地区需求”。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多指出，加拿大向美国供应多种医疗物资，包括用于制作N95外科口罩的原材料木浆、检测试剂盒和手套。另外，不少加拿大籍护士在美国工作。（陈丹）【新华社微特稿】

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