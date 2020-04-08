法国媒体教民众戴口罩 逐渐摆脱“口罩无用论”

法国《费加罗报》6日从头版起用整五版报道口罩防疫相关新闻，还教民众如何佩戴口罩，显示越来越多法国人逐渐走出“口罩无用论”。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗4日说，未来禁足令解除后，可能考虑要求全民戴口罩以及保持社交距离。

《费加罗报》提出佩戴口罩的五点注意事项。

一，口罩要完全覆盖口鼻。调整口罩避免缝隙漏气，特别是在鼻子、下巴和面颊两侧。

二，勤洗手。戴口罩和摘口罩前、摘下口罩后都要洗手。

三，佩戴和摘取口罩时手只接触系带，避免碰触口罩上与口鼻接触的部分。

四，一次性口罩最多使用3小时，口罩湿了要尽早更换。用完口罩需装入专门的垃圾袋里密封，这类垃圾袋独立放置24小时后才可扔进生活垃圾箱。对于织物口罩，60摄氏度水温机洗或烤箱70摄氏度烘烤30分钟足以杀灭病毒。酒精和漂白剂消毒可能破坏织物结构，影响过滤病毒效果。

五，佩戴口罩全程不要动口罩。比如不要在街上戴着口罩，可是进商场或与人交谈、喝水时又摘下。

报纸特别提醒：出门可佩戴一次性外科口罩或可反复清洗的织物口罩；勤洗手；咳嗽和打喷嚏要用手肘或手帕遮挡；手帕一次性使用，用过即弃；打招呼不要握手，避免拥抱；和他人保持一米以上安全距离。

《费加罗报》说，许多欧美国家在经历了前一段“口罩无用”甚至有害的宣传后，近来开始转向。法国医学权威机构近日建议普通民众佩戴口罩预防疫情，预计接下来政府也将调整相关政策。

此外，围绕口罩的系列乱象令法国反思本国口罩生产企业的外迁政策，法国有必要对业已全球化并大部分迁移外国的医疗物资生产重新部局，争取在年内实现自给自足。

法国不同地区多名官员上周证实，美国方面人员在机场截留本应发往法国的口罩，“美国人在停机坪上直接付给对方现金，价钱是我们出价的三四倍”。

报道提醒，法国应认真反思将一些应急物资生产留在本土和日常保持一定数量库存的必要性。（彭梦瑶）（新华社专特稿）

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