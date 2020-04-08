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指责“罗斯福”号舰长太愚蠢 美国海军部代理部长辞职

2020年04月08日06:55  来源：人民网
 

人民网华盛顿4月7日电（记者张梦旭）据美联社报道，美国海军部代理部长托马斯·莫德利7日向国防部长埃斯珀递交了辞呈。此前一天，莫德利在对美国核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号官兵讲话中，指责“罗斯福”号前任舰长克罗泽“太天真、太愚蠢，无法胜任舰长职务”，遭到了美国舆论批评。美国国防部和海军部尚未对此事发表评论。

在一份泄露出来的音频中显示，托马斯·莫德利6日指责克罗泽向外界透露航母上多名官兵感染新冠病毒的做法，使人们对美国航母的作战能力和作战安全产生了疑虑，这可能让美国的竞争对手从中渔利。 莫德利说，“克罗泽要么是太天真、太愚蠢而无法成为航母指挥官，要么是他故意这样做。” 莫德利还表示，疫情根本不象克罗泽舰长所说的那么严重，病毒感染者当中没有一个人病情严重并需要住院治疗。

鉴于莫德利讲话引起的负面效应，莫德利6日晚发给媒体一份声明说：“让我明确一下，我不认为克罗泽舰长是‘天真’或者‘愚蠢’的。我认为，而且一直这么认为，他并不是这样的人。”他还补充说： “我相信，正是因为他不天真也不愚蠢，他选择发送那封警告信，让其进入公众视野，让公众关注‘罗斯福’号航母上的情况。”

“罗斯福”号航母是美军部署在西太平洋地区两艘航母中的一艘，母港在加利福尼亚州圣迭戈，3月初曾停靠越南岘港。在越南岘港停靠期间，舰上官兵上岸同当地人有过接触，随后开始出现新冠病毒感染病例。美国国防部官员之前对CNN透露，爆发疫情后，“罗斯福”号航母舰长克罗泽向海军高层写信求援，请求美国太平洋舰队立即采取行动，疏散航母上的船员，拯救生命。

克罗泽在信中说，舰上的“病毒正在蔓延，疫情在加速发展”，“我们不是处在战争状态。水兵不需要去送死。” 克洛泽在信中还委婉批评海军承诺加强检测、要求自我隔离的举措，警告舰上疫情正加速扩散，提出安排90%的船员下船接受隔离。3月31日，克罗泽写给上级的求援信被《旧金山纪事报》曝光。信件经由媒体转载后，军方改变策略，决定从舰上大规模撤人。目前，“罗斯福”号航母停靠关岛。

这一事件开始发酵后，美国代理海军部长托马斯·莫德利2日宣布撤销克罗泽的舰长职务。美国国防部一名官员透露，海军部认为克罗泽将他的信件透露给媒体。莫德利说，这位舰长把信件通过电邮发给20-30个人，没能有效管控信件的分发，以致制造了一场恐慌，显示了“很糟糕的判断力”。然而，克罗泽离舰时，大批船员在甲板上送行，高呼他的名字。

CNN报道说，截至4月6日，该舰约4800名官兵中，已对61%的官兵进行了新冠病毒检测，173人检测结果为阳性，包括舰长克罗泽本人。目前，已有2000名官兵撤离到了关岛，剩下2700多名官兵将在本周五晚上前撤到关岛。

(责编：白宇、岳弘彬)
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