美国新冠病毒感染病例超过38万 多州报告最多单日死亡病例

人民网华盛顿4月7日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统显示，截至美东时间4月7日下午6点，美国已经至少有新冠病毒感染病例387547例，其中包括死亡病例12285例。与大约24小时前相比，美国确诊病例数至少增加了24791例，死亡病例至少增加了1596例。

纽约州目前依旧是美国疫情中心，有感染病例138863例。此外，新泽西州有感染病例44416例，密歇根州有17221例，加利福尼亚州有16429例，路易斯安那州有16284例。

当天，美国多州都报告了疫情出现以来单日最大死亡病例数。纽约州新增死亡病例731例，新泽西州新增232例，路易斯安那州新增70例，伊利诺伊州新增73例。

美国专业空乘协会表示，已经大约有100名美国空乘人员新冠病毒检测呈阳性。密歇根州主要医疗提供者之一的“亨利·福特卫生系统”报告称，已有超过700名工作人员新冠病毒检测呈阳性。美国海军发言人表示，被派往纽约的海军医疗船“安慰号”上已经有1名船员被检测出新冠病毒呈阳性。

美国卫生局局长杰罗姆·亚当斯当天对媒体表示，超过90%美国人都在“做正确的事情”，他们待在家里，并正采取其他缓解措施来帮助抗击新冠病毒大流行。

目前，有许多美国地方州批评联邦政府未能在疫情应对上发挥领导力，特别是在为各地缓解医疗设备短缺方面行动不力。伊利诺伊州审计长苏珊娜·门德萨7日表示，她不得不派员工带着340万美元的支票去麦当劳，付钱给一个中间人，以为当地医疗部门购买口罩，感觉就像是在路边“进行毒品交易”。

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