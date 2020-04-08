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世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例近128万例

2020年04月08日06:43  来源：人民网
 

人民网布鲁塞尔4月7日电 （记者 张朋辉）当地时间4月7日，世界卫生组织发布第78期新冠肺炎疫情报告。报告显示，截至欧洲中部时间4月7日10时（北京时间7日16时），全球新冠肺炎确诊病例为1279722例，较前一日增加68766例；死亡72614例，较前一日增加5020例。

中国之外新冠肺炎确诊病例达到1196651例，较前一日增加68700例；中国之外死亡病例69274例，较前一日增加5020例。

4月7日是世界卫生日。在世界卫生日到来之前，世界卫生组织向全球所有医卫工作者，特别是奋战在抗疫一线的医护人员致敬。世卫组织总干事谭德塞在前一天的记者会上说，我们向医护人员致敬，特别是奋战在抗击新冠肺炎一线的医护人员，感谢他们的贡献。医护人员在抗击新冠肺炎疫情中发挥了中心作用，做出了巨大牺牲，其中很多医护人员为救治病人失去了宝贵的生命。应该珍视医护人员的工作，向他们表示感谢和敬意，也完全相信他们将尽其所能控制疫情。

谭德塞表示，通过这次疫情，人们应该认识到，必须重视医护人员，他们的作用十分关键，不仅能够拯救生命，还能保护人的福祉。不论是疫情期间还是在平时，医护人员都始终守护着人们的健康。只有先拥有了健康，才能追求其他东西。因此，不只是在世界卫生日，平常每一天人们都应向医卫工作者致敬。

谭德塞呼吁所有人在疫情期间帮助医护人员做好自我防护，希望全世界加大对医卫工作者的投入。

4月7日，世卫组织发布了《2020年世界护理状况》。报告说，全球护士人数为2790万，其中专业护士1930万。2018年，全球护士缺口达590万，并且分布不均，占世界人口一半的国家拥有全世界80%的护士，护士缺口在非洲、东南亚、拉美等中低收入国家尤其严重。发达国家医护人员的问题主要是从业群体年龄结构较老，过度依赖国际招聘，供应能力不足等。

(责编：白宇、岳弘彬)
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