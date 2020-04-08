中国是阿富汗和平的推动者和贡献者

40年来，阿富汗问题作为国际热点一直备受关注。连绵不绝的冲突、战乱给阿富汗人民带来深重灾难，国家建设举步维艰，地区和平稳定受到严重影响。人们不禁发问：阿富汗难道走不出动荡起伏、命运多舛的怪圈吗？

人类历史反复证明，诉诸武力和暴力极易导致冤冤相报、生灵涂炭的恶性循环，以对话解纷争、以谈判求长治才是正确之道。今年2月底，美国同阿富汗塔利班历经一年半谈判签署和平协议，就撤军、减暴、反恐、阿人内部谈判等达成共识。中国政府对阿富汗形势这一积极进展表示欢迎，希望各项重要议程均能稳步推进，确实成为阿和平和解进程的“机会之窗”。

“和平犹如空气，失之难存。”停战止暴、安享和平是3000多万阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的共同期许。阿富汗问题由来已久，复杂敏感，实现和平需要阿各界及国际社会的齐心合作与不懈努力。多年来，在充分尊重阿国家主权和各方意愿基础上，中方秉持人类命运共同体理念和“阿人主导、阿人所有”原则，积极参与和推动阿和平和解进程，在相关当事方和攸关方之间牵线搭桥，调解幹旋，劝和促谈，发挥了重要而积极的作用，广受各方欢迎和称赞。

中方推动建立中阿巴三方外长对话、中美俄涉阿问题磋商、“上海合作组织—阿富汗联络组”等机制，为推进阿和平和解搭建平台，创造条件，贡献中国智慧与中国方案。中方还积极参与阿问题喀布尔进程、莫斯科模式、伊斯坦布尔进程、国际联络组、阿巴中美四方协调组等多边机制和会议，唱响和平主旋律，做大合作公约数，赢得各方尊重与信赖。面对“后协议时代”的新形势，中方坚持建设性开展工作，推促阿国内各派以国家和人民利益为重，抓住机遇，展现担当与勇气，共商各方都能接受的阿未来政治安排与安全框架。同时呼吁外国驻阿军队有序、负责任撤军，加大对阿和平重建投入，严厉打击恐怖主义势力。

生计无着，遑论和平。发展是解决一切问题的总钥匙。阿富汗实现可持续和平离不开经济社会发展。只有尽快恢复正常的工作和生活秩序，让越来越多的阿富汗人能够有学上，有工作，有医疗保障，才能从根源上铲除暴力和动荡。

2001年阿富汗和平重建进程启动以来，中方根据阿需求，在经济发展和能力建设方面提供了力所能及的帮助。每年向阿提供上千个培训机会和百余名中国政府奖学金名额，为阿修建学校、医院等基础设施和民生项目，为松子、藏红花、地毯等阿特色产品开辟运输走廊、开放国内市场，并在“一带一路”框架下促进阿同本地区互联互通，帮助阿发挥区位优势，提升自主造血功能。近期，中国政府和社会各界还大力支持阿富汗抗击新冠肺炎疫情，积极提供物资援助，向阿富汗人民送去了中国人民的深情厚谊。

追求和平的道路艰辛坎坷，但“路虽远行则将至，事虽难做则必成”。中国将继续在阿富汗和平和解与重建进程中发挥建设性作用、做出重要贡献，这是中阿两国人民的共同期盼，也是新时代中国特色大国外交的应有之义。希望在国际社会的有力支持下，阿富汗各方相向而行，共筑和平之基，共商发展之计，共建繁荣之路。期待饱经磨难的阿富汗人民早日迎来安定幸福的美好明天。

（作者为中国外交部阿富汗事务特使）

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《 人民日报 》（ 2020年04月08日 17 版）

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