人民网>>国际

中国是阿富汗和平的推动者和贡献者

刘  健

2020年04月08日05:37  来源：人民网－人民日报
 

　　40年来，阿富汗问题作为国际热点一直备受关注。连绵不绝的冲突、战乱给阿富汗人民带来深重灾难，国家建设举步维艰，地区和平稳定受到严重影响。人们不禁发问：阿富汗难道走不出动荡起伏、命运多舛的怪圈吗？

　　人类历史反复证明，诉诸武力和暴力极易导致冤冤相报、生灵涂炭的恶性循环，以对话解纷争、以谈判求长治才是正确之道。今年2月底，美国同阿富汗塔利班历经一年半谈判签署和平协议，就撤军、减暴、反恐、阿人内部谈判等达成共识。中国政府对阿富汗形势这一积极进展表示欢迎，希望各项重要议程均能稳步推进，确实成为阿和平和解进程的“机会之窗”。

　　“和平犹如空气，失之难存。”停战止暴、安享和平是3000多万阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的共同期许。阿富汗问题由来已久，复杂敏感，实现和平需要阿各界及国际社会的齐心合作与不懈努力。多年来，在充分尊重阿国家主权和各方意愿基础上，中方秉持人类命运共同体理念和“阿人主导、阿人所有”原则，积极参与和推动阿和平和解进程，在相关当事方和攸关方之间牵线搭桥，调解幹旋，劝和促谈，发挥了重要而积极的作用，广受各方欢迎和称赞。

　　中方推动建立中阿巴三方外长对话、中美俄涉阿问题磋商、“上海合作组织—阿富汗联络组”等机制，为推进阿和平和解搭建平台，创造条件，贡献中国智慧与中国方案。中方还积极参与阿问题喀布尔进程、莫斯科模式、伊斯坦布尔进程、国际联络组、阿巴中美四方协调组等多边机制和会议，唱响和平主旋律，做大合作公约数，赢得各方尊重与信赖。面对“后协议时代”的新形势，中方坚持建设性开展工作，推促阿国内各派以国家和人民利益为重，抓住机遇，展现担当与勇气，共商各方都能接受的阿未来政治安排与安全框架。同时呼吁外国驻阿军队有序、负责任撤军，加大对阿和平重建投入，严厉打击恐怖主义势力。

　　生计无着，遑论和平。发展是解决一切问题的总钥匙。阿富汗实现可持续和平离不开经济社会发展。只有尽快恢复正常的工作和生活秩序，让越来越多的阿富汗人能够有学上，有工作，有医疗保障，才能从根源上铲除暴力和动荡。

　　2001年阿富汗和平重建进程启动以来，中方根据阿需求，在经济发展和能力建设方面提供了力所能及的帮助。每年向阿提供上千个培训机会和百余名中国政府奖学金名额，为阿修建学校、医院等基础设施和民生项目，为松子、藏红花、地毯等阿特色产品开辟运输走廊、开放国内市场，并在“一带一路”框架下促进阿同本地区互联互通，帮助阿发挥区位优势，提升自主造血功能。近期，中国政府和社会各界还大力支持阿富汗抗击新冠肺炎疫情，积极提供物资援助，向阿富汗人民送去了中国人民的深情厚谊。

　　追求和平的道路艰辛坎坷，但“路虽远行则将至，事虽难做则必成”。中国将继续在阿富汗和平和解与重建进程中发挥建设性作用、做出重要贡献，这是中阿两国人民的共同期盼，也是新时代中国特色大国外交的应有之义。希望在国际社会的有力支持下，阿富汗各方相向而行，共筑和平之基，共商发展之计，共建繁荣之路。期待饱经磨难的阿富汗人民早日迎来安定幸福的美好明天。

　　（作者为中国外交部阿富汗事务特使） 

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved