日本宣布东京等地进入紧急状态

4月7日，日本首相安倍晋三宣布东京都、大阪府、神奈川县、埼玉县、千叶县、兵库县、福冈县等7个都府县从7日起至5月6日进入紧急状态。这些地区的知事当日举行记者会，要求当地居民避免外出，电影院、补习班、百货商场、健身房等生活非必需场所均暂停营业。

近期，新冠肺炎疫情在日本持续扩散。据日本广播协会（NHK）电视台统计数据，截至7日18时15分（北京时间17时15分），日本国内确诊病例总数达4248例，死亡97例，当天新增149例，其中东京都新增80例。安倍晋三在7日的记者会上指出，目前东京都的新冠肺炎确诊人数5天翻了一番，预计两周之后确诊人数将达到1万人。“尽管疫情尚未在全国蔓延，但有些地区已陷入医疗紧张困境，宣布进入紧急状态刻不容缓。”

日本政府此前为应对新冠肺炎疫情修改了《特别措施法》。根据这一法律，政府宣布进入紧急状态后将加强对医疗体制的管控。各地政府可征用医药品、食品，可为开设医疗设施征用土地和建筑物。

东京都7日开始将轻症患者从医院转移到酒店，以便做好收治重症患者的准备。安倍晋三还表示，将对奥运会相关设施进行改建，收治约800名轻症患者。

为缓解疫情对经济造成的冲击，日本内阁会议7日通过历史最大规模经济刺激计划，总额达108万亿日元（1美元约合109日元）。这一经济刺激计划中，财政支出达39.5万亿日元。这些资金将主要用于：向营业额大幅下降的中小企业提供最高200万日元的补贴；向收入大幅减少的个体经营者发放最高100万日元的补贴；对符合条件的家庭发放生活援助补贴等。

（本报东京4月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 16 版）

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