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英国企业积极转产抗疫物资

本报驻英国记者  强  薇

2020年04月08日05:37  来源：人民网－人民日报
 

　　英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫日前表示，第一批本国生产的呼吸机有望投入国家医疗服务体系，供治疗新冠肺炎患者使用。目前，英国国家医疗服务体系下属医疗机构仅有的约8000台呼吸机已全部投入使用。英国政府鼓励呼吸机等医疗设备生产商扩大生产，并呼吁各行业协助制造3万台呼吸机，确保公立医疗系统有充足能力应对疫情。多家企业积极响应并迅速转产，加紧设计和生产呼吸机。

　　据英国媒体报道，包括BAE系统公司、罗尔斯—罗伊斯公司等制造商在内的英国企业成立了名为“英国应对呼吸机挑战联合会”的生产联盟。该联盟与英国监管机构合作，目前已收到超过1万台呼吸机订单。联盟负责人迪克·艾尔西称：“联盟正以惊人的决心共同努力，扩大呼吸机生产以抗击疫情。”总部设在英国的多家一级方程式赛车车队、引擎制造商等组成的技术团队也开始研究呼吸机制造技术。

　　英国著名家电品牌戴森的创始人詹姆斯·戴森此前确认，已接到政府1万台呼吸机订单，并在10天内设计出了一款便携呼吸机。该呼吸机可以安装在病床上，用电池供电，适合临时改建的方舱医院使用。詹姆斯表示，这款呼吸机采用了戴森空气净化器的一些专业设计，能实现快速量产。在政府订单基础上，戴森还将额外生产5000台呼吸机，供英国在内的多个国家使用。

　　一些企业还投入到洗手液、口罩、防护服等紧缺抗疫物资的生产中来。英国最大的化工公司英力士日前表示，将用10天的时间在英国和德国建设两个洗手液工厂，预计最大日产量将达100万瓶，并免费向英国医疗机构供应。英国时装理事会也呼吁有生产能力的企业投入到抗疫物资生产中。

　　（本报伦敦4月7日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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