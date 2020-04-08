中国为推进联合国维和行动贡献力量（国际视点）

日前，中国第六批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营医护人员为驻地民众进行卫生防病和疫情防控宣讲。图为医护人员在附近的皇后村开设临时巡诊点、发放常用药品。

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日前，联合国安理会一致通过由中国倡议并共同提交的首个关于加强维和人员安全问题决议，该决议旨在系统性应对联合国维和人员所面临的日益增长的传统及非传统安全威胁。作为联合国维和行动重要出资国和出兵国，中国对联合国维和行动的坚定支持、重要参与得到国际社会广泛称赞。

联合国维和行动多数部署在冲突后国家，当地普遍面临政治不稳定、资源匮乏和治安环境恶劣等不利条件。新冠肺炎疫情在全球蔓延，给联合国维和行动带来新的巨大挑战。作为联合国3月轮值主席国，中国倡议并联合俄罗斯、越南、印度尼西亚等43国共同提交了加强维和人员安全的第2518号决议。联合国安理会日前以15票赞成的表决结果一致通过。分析认为，该决议及时因应当前联合国维和行动面临的新挑战，对于确保维和官兵在履行使命的同时，人身安全得到保障具有重要意义。

维和人员安全面临新挑战

联合国第2518号决议涉及培训、医疗、技术、伙伴关系等多个领域，主要内容包括加强培训体系建设，完善医疗保障和救助能力，要求维和特派团与东道国加强沟通、建立互信，提高技术应用水平，强化相关协调机制安排，通过伙伴关系支持非盟等区域组织能力建设等，致力于采取全方位措施，保障维和人员安全。

作为维护国际和平与安全的有效手段，联合国维和行动为政治解决热点问题发挥了重要作用。现有9.5万余名维和人员部署在全球13个任务区执行维和任务。近年来，联合国维和行动面临的挑战不断增多，各种传统和非传统安全因素交织，对维和人员安全构成日益严重威胁。

截至目前，联合国驻南黎巴嫩维和部队和马里特派团已相继出现工作人员被确诊感染新冠肺炎。维和部队医疗条件有限，急缺检测试剂、防护设备和呼吸机。参加维和行动的民事警察和军事人员的生活和工作环境都面临巨大危险。

随着疫情持续蔓延，越来越多的国家采取限制入境措施，维和行动面临移动、物流和救护转诊等困难。在多国经济面临衰退的背景下，维和行动预算可能会减少，派遣国可能优先考虑国内行动。另外，一些东道国还可能出现对外国人的敌视行为等，这些因素都给维和人员的安全带来挑战。

抗疫和安全保障两不误

随着新冠肺炎疫情全球大流行，联合国和一些区域组织、国家在世界各地的和平行动迅速采取措施遏制疫情传播。联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦表示，“联合国维和行动将继续开展确保其部署能力的关键性工作，在冲突地区履行挽救生命、解决冲突使命的同时，帮助保护当地民众，确保维和人员身体健康。”

目前，联合国维和部队已经按照世卫组织建议，并同相关驻在国政府密切合作，迅速采取了一系列预防措施防止新冠肺炎在维和人员间传播，包括加强检疫、对新进人员隔离等。拉克鲁瓦介绍说，在确保自身健康的同时，维和部队还尽其所能协助东道国防控疫情，包括为偏远地区提供通信技术支持、协助维持关键物资供应、执行巡逻任务时通过广播、数字媒体和宣传册提高民众防控意识等。

非洲作为联合国维和任务最繁重的地区，一直是维和人员战斗的最前线。以国内形势持续紧张、医疗条件紧缺的刚果（金）为例，目前该国已经确诊新冠肺炎病例超100例、死亡病例16例。中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗队积极提前做好各项防控工作。面对营房设施老旧、仪器设备老化、不具备核酸检测等不利条件，医疗队队员在及时调整日常医疗保障方式的基础上，改建隔离病房，设置预检分诊点，区分患者和医务人员通道，划分清洁区、半污染区和污染区，为患者和医护人员建立了更多安全屏障。

在加强疫情防控的同时，维和部队日常安全保障工作也在强化。马里是联合国维和行动面临最大危险的国家之一。中国第七批赴马里维和部队所在的马里加奥超级营地处于沙漠之中，维和人员除克服日常“红色沙尘暴”等极端天气外，还对原有的安全防卫系统进行了改造升级。升级后的安全防卫系统，从拉响警报到完成准备，平均用时较之前缩短了10秒，为快速进入作战状态赢得宝贵时间。

中国维和行动获得普遍赞誉

中国常驻联合国代表张军表示，中国是联合国维和行动重要出资国和出兵国，是联合国维和行动的坚定支持者和重要参与者。中国在2015年联合国维和峰会上做出的承诺已经得到落实。中国推动安理会通过维和人员安全问题决议，目的是体现对联合国维和行动的坚定支持，履行对多边主义承诺，推动国际社会加大对维和行动投入，采取务实举措切实保障维和人员安全，改进维和行动。这份决议受到会员国普遍欢迎，认为决议契合当前维和形势，恰逢其时，符合国际社会期待。

在打好疫情防控全球阻击战过程中，中国维和官兵作出了巨大贡献。联合国驻刚果（金）稳定特派团南部战区司令阿卜杜拉准将日前视察了中国医疗队所在二级医院，专门观看了中国抗击疫情的专题片。阿卜杜拉表示：“中华民族具有奉献精神和韧性，在中国维和官兵的身上也能看到这些宝贵的品质，越是艰苦越能迎难而上。有中国医生在，我们很放心。”

中国第七批赴马里维和部队的413名官兵不久前被授予联合国“和平荣誉勋章”。联合国秘书长马里问题特别代表、联马团团长安纳迪夫表示，中国维和部队克服重重困难，为困境中的民众带来希望，是所有维和部队的骄傲。中国维和官兵的出色表现，体现了中国对联合国维和行动的强大支持和负责任大国担当。

（本报联合国、约翰内斯堡4月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)