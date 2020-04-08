我是一名阿尔及利亚留学生。在武汉理工大学读完硕士后，我选择继续在这里攻读工商管理博士学位。

在中国的4年生活，让我对中国人民有了更多了解。中国人民热情好客、尊重他人、热爱和平。我得到大学教职工很好的照顾，和中国同学相处融洽，也结交了很多朋友。我在武汉有了第二个家，中国朋友就像我的家人。

新冠肺炎疫情发生后，学校一直十分关心我们在校留学生，为大家提供每日所需。我们积极配合疫情防控工作，遵守安全和卫生规定，做好自我防护。目前，学校正在进行网络远程教学，保证我们不耽误课程。

中国政府强大的执行力令我印象深刻。短时间内建成两座专门医院并改建许多方舱医院，有力展现了中国速度和中国力量。中国政府采取的有效防控措施也得到中国人民的广泛支持和积极配合。

疫情期间，中国大批医护人员从各地驰援武汉。我也希望能为抗击疫情作贡献。我参加了学校的志愿者活动，组织分发蔬菜、肉类、水果、矿泉水等生活物资。我们三人一组，一般上午卸货，下午分发，经常忙到傍晚。学校老师和其他同学也都参与其中。这种志愿服务是集体力量的体现，激发了人们的责任心、创造力和社会参与感。当志愿者是难忘的经历，非常荣幸能在这一特殊时期尽绵薄之力。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，中国向一些国家派遣抗疫医疗专家组并捐赠医疗物资，与世界各国守望相助。中国行动展现大国担当，值得信赖。

（本报记者龚鸣采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）

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