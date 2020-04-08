图为近日，中国援突尼斯医疗队在西迪布济德省向当地医护人员介绍疫情防控知识。

中国援突尼斯医疗队供图

近日，在突尼斯中部的西迪布济德省医院的一间会议室内，第二十四批中国援突尼斯医疗队的医生正在开展防疫知识系列讲座，20名突尼斯医护人员听得聚精会神，不时低头记录。“感谢中国朋友一直与我们并肩战斗。”突尼斯卫生部国际合作司司长索尼娅·哈亚特说。

在非洲最北端、地中海之畔的突尼斯，40多年来一直驻扎着一支中国医疗队。新冠肺炎疫情发生后，中国医疗队积极作为，协助当地开展疫情防控工作。

今年1月起，中国医疗队在进行义诊的同时，已开始向当地民众介绍疫情防控知识，发放医用口罩。当地社区警官穆罕默德表示，这样的知识分享让他对新冠肺炎有了更多了解，并不断提醒家人同事佩戴口罩、保持社交距离等。

根据突尼斯和周边国家疫情形势变化，从2月开始，医疗队向突尼斯卫生部持续分享并实时更新中国疫情防控和诊疗方案，同时向受援医院提供多项抗疫建议：在医院醒目位置设立发热门诊指引牌，引导发热患者专区就诊；为发热门诊医务人员配备足量防护设备，与医院其他科室隔离办公；对于非发热门诊，护士对每个就诊病人提前进行体温检测等。

突尼斯坚杜拜省卫生部门负责人穆罕默德·呼伊斯表示，医疗队提出的预检分诊、区域划分等防控措施以及隔离病房工作流程都非常及时，对做好当地疫情防控具有很强的指导意义。突尼斯公共卫生专家、西迪布济德省医院院长阿德尔·赛义迪说，医疗队设计的法语版《新冠肺炎防护》宣传画“简明易懂，非常适合普通民众快速掌握”。他让工作人员印刷多份，贴在电梯、大厅入口等醒目位置。

中国驻突尼斯大使汪文斌表示，中方愿尽己所能帮助突方战胜疫情。除医疗队就地投入防疫工作外，中方还向突方援助了检测试剂盒、口罩、护目镜和防护服等医疗物资。

医疗队还向当地传授中医抗疫的理念和方法。赛义迪表示，中医在减轻发热咳嗽症状、防止病情加重，提升人体免疫力方面具有独特优势。“千千万万优秀的医务人员是战胜疫情的中坚力量。有中国医疗队的帮助，相信突尼斯终会取得抗疫胜利。”

“感谢中国为我们抗击疫情提供的物资援助和技术支持。”突尼斯卫生部部长马基表示，希望进一步同中方加强交流，汲取有益经验。

（本报开罗4月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)