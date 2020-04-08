“团结协作，共同维护全球公共卫生安全”（患难见真情 共同抗疫情）

日前，中国共产党同100多个国家的230多个政党就加强抗击新冠肺炎疫情国际合作发出共同呼吁，指出这场疫情对人类卫生健康及世界和平发展构成最紧迫和最严峻的挑战，各国应把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取果断有力措施遏制疫情蔓延，秉持人类命运共同体意识，加强国际合作，相互支持和帮助。接受本报记者采访的一些外国政党领导人认为，面对严峻的疫情形势，这一共同呼吁为国际社会坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，打好疫情防控全球阻击战指明了方向，各国携手维护全球公共卫生安全是唯一正确选择。

“为国际社会携手应对挑战、取得最终胜利指明方向”

秘鲁共产党（团结）总书记路易斯·比利亚努埃瓦认为，疫情是人类共同的敌人，各国政府应团结一致，抛开意识形态、地缘政治因素，共同抗击疫情，维护全球经济稳定。

日本社民党干事长吉田忠智表示：“当前疫情在全球蔓延，中国共产党秉持开放与合作的态度，坚持以人民为中心，与其他政党发出共同呼吁，有利于各国加强合作战胜疫情。各国加强沟通合作，分享经验，携手拉起严密的联防联控网络，这样才能遏制疫情蔓延势头。”

“国际社会交流抗疫经验、共享信息、分享资源是战胜疫情的关键。”塞尔维亚前进党副主席马尔科·久里奇指出，该党支持与中国共产党等世界政党发出共同呼吁，为国际社会共同抗击疫情凝聚民意。“习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上发表重要讲话，中国共产党与世界主要政党发出共同呼吁，这为国际社会携手应对挑战、取得最终胜利指明方向。包括塞尔维亚在内的许多国家已经采取措施应对疫情。”久里奇说，“各国需要加强国际宏观经济政策协调，共同抵御疫情冲击，保持贸易畅通，同时维护全球金融市场、全球产业链供应链稳定。唯有如此，世界经济才能保持活力，避免陷入危机。”

多米尼加左派团结运动总书记梅希亚表示，现阶段各国政府和各政党的首要任务是合作应对疫情和挽救人民生命，共同打好疫情防控全球阻击战。“将人民的生命安全和身体健康摆在第一位，加强经贸等各领域双多边合作，携手寻找解决问题的出路，才是各国各政党目前正确的选择。”

“展现了大国担当和对人类发展的高度责任感”

泰国前副总理、泰国为泰党战略委员会主席颇钦·蓬拉军说，面对疫情，中国共产党和中国政府高度重视、迅速响应，凝聚各方面力量开展防控，有效遏制了疫情蔓延，行动之快、力度之大、范围之广、措施之严令人敬佩。除加强本国疫情防控外，中国政府还积极分享防疫经验，为有效遏制疾病传播作出积极贡献。“在这次全球抗击疫情的行动中，中国全力维护世界公共卫生安全，展现了大国担当和对人类发展的高度责任感。我们高度赞赏习近平主席提出的‘宇宙只有一个地球，人类共有一个家园’的论断。在这个特殊时期，我们更应加强国际合作，共同应对传染性疾病等全人类共同的挑战。”

比利亚努埃瓦说，中国本着公开、透明、负责任态度，不仅对中国人民也对世界人民的安全和健康负责。中国倡议的开展国际联防联控非常重要，有助于显著提升国际抗疫响应能力。

梅希亚说，中国在抗击疫情过程中与世界卫生组织和国际社会分享信息和资料，为许多国家提供医疗物资援助，派遣医疗队。“中国提供的支持为世界人民战胜疫情注入了信心。”

吉田忠智认为，这场疫情让各国更加认识到中国在全球产业链供应链中的重要作用。当前中国在巩固疫情防控成果基础上，加紧在全国范围内复工复产，优先恢复和提高医疗防疫物资产能，这不仅有助于帮助各国战胜疫情，也有助于维护世界经济稳定。“希望各国加强经济政策沟通，借鉴成功经验，在采取相关措施时，既保障本国企业利益，又维护全球产业链供应链稳定。”

“鼓舞并启发了当前面临疫情挑战的国家”

意大利共产党全国书记毛罗·阿尔博雷西表示，面对疫情，中国向世界展示了如何科学、准确、及时、有效防控疫情，中国的成功经验值得各国借鉴。“疫情期间，意中两国互帮互助，特别是中国在紧要关头向意大利派来了医疗专家组，带来了意大利急需的医疗物资，两国人民间的友谊进一步升华。人类社会是不可分割的命运共同体，我们必须团结起来，共同努力，推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。”

“我们收到了中国赠予的《新冠肺炎防控手册》，该手册已在多米尼加全国分发，这为我们国家疫情防控提供了重要参考。”梅希亚感谢中国政府和企业向多米尼加伸出援手，尤其是中国提供的先进技术和设备，让多米尼加人民看到了战胜疫情的希望。

久里奇说：“中国抗疫成果令人印象深刻，鼓舞并启发了当前面临疫情挑战的国家。中国派出医疗专家组帮助塞尔维亚抗疫，塞方积极采纳了专家组的建议。”

吉田忠智表示，抗击疫情过程中的互动，再次生动诠释了日中友好的根基在民间，以及两国守望相助、共克时艰的友谊。日方感谢中方提供的物资援助和经验分享。中国积极应对疫情取得成效，为各国带来了信心和希望。希望各国秉持人类命运共同体理念，团结合作，早日战胜疫情。

老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通说，中方向老方派出医疗专家组，并向老方提供援助，老方深表感激。老挝人革党愿同中国共产党加强交流合作，共建老中命运共同体。

中国向秘鲁捐赠医疗设备、分享抗疫经验等，为当地疫情防控工作提供了有效帮助。比利亚努埃瓦表示：“当前形势下，抗疫任务依然艰巨。我们感谢中国共产党、中国政府和中国人民所作的努力，愿与中方团结协作，共同维护全球公共卫生安全。”

（本报北京、里约热内卢、东京、罗马、墨西哥城、曼谷4月7日电 记者王骁波、李晓骁、刘军国、韩硕、叶琦、刘旭霞、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)