蒙古国又有2名新冠肺炎患者治愈出院 累计4人出院

人民网乌兰巴托4月7日电（记者 霍文）据蒙古国公共广播电视台7日晚报道，2名新冠肺炎患者当日治愈出院，系乘坐“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机回国的蒙古国公民。3月30日，乘坐“首尔—乌兰巴托”航线包机回国的2名女性患者治愈出院，累计4人治愈出院，其余11名患者病情稳定。

蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼当日上午在卫生部例行新闻发布会宣布，又有2名新冠肺炎患者近3天5项化验指标均未检测出新冠病毒，符合出院标准，计划当日出院。2名患者出院后继续隔离观察14天。

3月10日，蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为3月2日乘莫斯科至乌兰巴托航班的法国公民。16日晚“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机1人确诊，“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。21日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机4人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。3月28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙古国大使馆工作人员家属中，4月1日有2人确诊，6日有1人确诊。

3月以来，蒙古国陆续派专机赴韩国首尔、日本东京、德国柏林、土耳其伊斯坦布尔等地接回本国公民千余人。接回公民中有11人检测结果为阳性，确诊感染新冠肺炎。其余4名患者分别为1名法国人和3名土耳其人。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间所有学校继续停课，所有国际航班和国际客运列车停运，禁止任何外国人进入蒙古国境内。

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