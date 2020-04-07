外交部：美方不要动辄就海上问题做文章

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在4月7日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务院发言人奥特加斯6日发表声明称，对中方撞沉越南渔船的报道表示严重关切，要求中国不应利用新冠肺炎疫情加强自己对南海的“非法主张”。声明并提及中国在永暑礁和渚碧礁上启用新的“研究中心”和2016年南海仲裁案。中方对此有何回应？

赵立坚：关于近日一艘越南渔船在中国西沙群岛内水沉没事，日前我的同事已介绍过有关情况，阐明了中方立场，在此不再重复。

南沙群岛是中国领土。中方在自己领土上开展有关活动，完全是主权范围内的事，正当合法。近期，中国科学院岛礁综合研究中心永暑站、渚碧站正式启用，有利于加强对南沙岛礁植被生态、地质环境、海洋生态等方面的监测和研究，也有利于向地区国家及国际社会提供更多公共产品。

中国政府多次郑重声明，南海仲裁案及其所谓裁决是非法的、无效的，中方不接受、不参与仲裁，不接受、不承认所谓裁决。中方这一立场符合国际法。

当前，全球正处在携手抗疫的关键时期，中方在积极做好国内疫情防控的同时，尽己所能支持和帮助其他有需要的国家抗击疫情，得到国际社会普遍赞誉。在此形势下，美方不仅派出军舰、飞机频繁在南海滋事，侵犯中国主权和安全，还利用有关海上事态搬弄是非，曲解《联合国海洋法公约》，妄图否定中国的合法主张，人为制造问题。中方敦促美方停止将疫情同海上问题联系起来做文章，多做有利于美国自身与全球疫情防控的事，而不是相反。

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