驻南非使馆科技处参加南非新冠疫情国际科技创新合作视频会议

人民网约翰内斯堡4月7日电（记者 李滢嫣）当地时间4月3日，驻南非大使馆科技处应邀参加南非科学创新部组织的“科学外交会议：抗疫中的国际科技创新合作”视频会。会议由南非科创部副总司长丹·杜特伊特（Daan du Toit）主持，驻南非使馆科技处沈龙公参、欧盟代表、德国、日本、印度等40多个国家驻南使馆代表、国际科学理事会非洲区域代表，以及欧盟-发展中国家临床试验伙伴代表等近百人出席会议。

杜特伊特副总司长介绍了科技外交的重要意义、南非针对疫情已开展的科技创新响应以及国际科技合作在抗疫中有望发挥的作用。他表示，南非科创部将投入4200万兰特并进一步筹措资金用于应对疫情的研发，积极调整研发重点，制定与新冠肺炎研究有关的伦理和监管框架，加强科研设施建设，为决策提供更科学有效的建议。他强调，科学无国界，感谢中国等国际合作伙伴一直以来的支持与帮助，呼吁团结合作，共同抗击新冠疫情。

沈龙公参向与会代表分享了中国科技界抗击新冠疫情的经验及科技创新国际合作机会。他表示，分享科学数据和信息是中国对新冠疫情防控的基本态度。中国为及时分享新冠肺炎相关研究数据和成果做出五方面努力：一是及时分享病毒基因组信息；二是主动创建三大数据资源分享平台；三是积极搭建学术共享平台；四是联合建立疫情防控的沟通机制；五是全面参与WHO疫情相关工作。沈龙公参重点介绍了中国在新冠疫情药物和疫苗研发领域的重点工作，以及药物及疫苗临床试验的重要进展。他指出，面对新冠疫情全球大流行，中国愿同世界各国共同面对、共同研究、共享成果，呼吁大家同舟共济，共克时艰，尽快打赢全球疫情防控阻击战。

此外，欧盟代表介绍了欧盟应对新冠疫情研发投入及现阶段面临的挑战，国际科学理事会非洲区域代表以及欧盟-发展中国家临床试验伙伴代表简介其最新疫情防疫工作进展情况。参会代表纷纷表示，南非科创部组织的此次视频会恰逢其时，对各国深化国际科技创新合作，携手应对全球疫情具有重要推动作用。

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