原标题：美委“较劲”会否引发军事冲突

新华社加拉加斯4月6日电（国际观察）美委“较劲”会否引发军事冲突

新华社记者徐烨 王瑛

委内瑞拉总统马杜罗5日向全体美国人发表公开信，告诫他们不要让自己的国家陷入“另一场越南战争或伊拉克战争”。

分析人士指出，这是委方对美国近期军事施压的最新回应。美国欲借疫情和国际油价下跌之机加快推翻委政府进程，对委实施事实上的海上封锁。而委方对此毫不屈服，两国关系持续紧张。但目前还不能就此判断双方会爆发军事冲突。

美方不断施压

马杜罗在公开信中说，美国政府下令在拉美地区进行30年来规模最大的军事部署，以此威胁委内瑞拉。此举将把整个地区拖入一场代价高昂、血腥和无限期的战争冲突。

这一指责针对的是美国4月1日宣布的一项“禁毒行动”。按照美方说法，美国和其他一些国家将在西半球发起最大规模的禁毒行动，以防止“来自委内瑞拉的毒品进入美国”。

美国此前已经宣布了一系列针对马杜罗政府的措施。3月26日，美国司法部以涉嫌“毒品恐怖主义”为由起诉马杜罗及委其他高官。美国还悬赏1500万美元缉拿马杜罗，他的4名亲信每人也被悬赏1000万美元。3月31日，美国国务院公布了所谓“委内瑞拉民主过渡框架”，宣布美方将视情况解除对委制裁，但前提是马杜罗下台，同时组建过渡政府并在数月内举行议会和总统选举。

面对美方施压，委方强硬回应，表示委人民将为维护国家主权、荣誉和安全而战。目前，马杜罗已下令全国炮兵部队立即部署到战略位置。委政府3月31日发布公告，明确拒绝建立“过渡政府”，称不会接受外国政府的任何监护。

出于双重目的

美国此轮对委施压的名义是“禁毒”，但美国跨部门联合反毒品数据库的数据显示，在跨国毒品交易中，委内瑞拉并非美国毒品的主要来源国。分析人士认为，美方的施压举动有出于国内政治和对委政策的双重目的。

从国内政治看，对委施压既可转移美国政府因应对新冠疫情不力而面临的舆论压力，也可讨好国内一部分选民，为总统特朗普竞选连任加分。对此，委方也给予了充分揭露。马杜罗在上述公开信中指出，特朗普政府企图通过这次军事行动制造烟幕弹，掩盖其无计划和错误的防疫措施。委外长阿雷亚萨3月26日回应美方“悬赏令”时说，美方的真实目的不过是想通过不断攻击委内瑞拉获得佛罗里达州拉美裔选民的选票。

从对委政策上看，美国一直视马杜罗政府为眼中钉，不仅对其实施经济制裁，去年还支持自封“临时总统”的反对派领导人瓜伊多展开一系列旨在推翻马杜罗政府的行动。但马杜罗政府推出并顺利实施了多项稳定政局、发展经济的计划，逐步控制了局势。反对派则因内部分裂、严重脱离民众且完全依附于美国，失去了民众信任。

分析人士表示，现在新冠疫情的全球蔓延不仅使委内瑞拉面临防疫压力，疫情导致的国际油价暴跌也使依赖石油出口的委经济受到打击。美国此时以“禁毒”为名加强在委领海边界附近的海空部署，形成了事实上的海上封锁。此举意在放大委方面临的困难，以压促变，实现推翻马杜罗政府和建立亲美政权的目的。

双方会否动武

美方对马杜罗政府的一贯立场是“所有选项都摆在台面上”，这其中自然也包括军事选项。根据五角大楼公布的消息，美国“禁毒”行动的军事装备包括海军驱逐舰、濒海战斗舰、P-8海上巡逻机，空军E-3预警机、E-8指挥机，海岸警卫队巡逻艇等，陆军方面也将派出安全部队援助旅的一个连参与部署。

美国此次调动大规模军力开展针对委内瑞拉的“禁毒”行动，与1989年12月出兵入侵巴拿马并将该国时任总统诺列加抓到美国接受涉毒指控的套路有相似之处，使外界担忧美国可能对委动武。

不过有分析指出，美国近期的军力部署不论从人员还是装备用途来看，都不是以作战为目的，而且委内瑞拉与巴拿马的军力也不可同日而语。华盛顿拉丁美洲研究所拉美安全问题专家亚当·艾萨克森说，美国通过军事手段实现委政权更迭的成本将非常高昂，美军的此次部署更多是向委展示军事决心和威胁。

从委方看，在当前疫情和经济的双重压力下，如与美方发生军事冲突，并无优势可言。因此委方并不希望动武，目前的应对主要是谴责美国非法干涉，要求美方解除封锁、遵守人道主义原则，向国际社会和联合国等机构请求声援。马杜罗在5日的公开信中也表示，委人民不希望本地区发生武装冲突。（参与记者：刘品然）

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