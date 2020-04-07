印尼新冠肺炎新增确诊病例247例 雅加达正式进入大规模社会限制状态

人民网雅加达4月7日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月7日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至2738例，新增确诊病例247例，再创单日增长新高。目前，有204名患者被治愈，另有221例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者和死亡病例各增加12例。

据当地媒体4月7日报道，印尼卫生部长德拉万已于6日晚正式批准雅加达省长阿尼斯有关实施大规模社会限制状态的提议，旨在加速处理新冠肺炎疫情。印尼卫生部方面证实，雅加达地区的大规模社会限制状态将自4月7日起生效。据了解，实施大规模社会限制意味着，所有宗教场所必须对公众关闭，交通服务也将受到限制，同时公众不得聚集开展政治、体育、娱乐、学术和文化等活动。

印尼酒店餐饮协会主席哈里亚蒂7日表示，截至4月6日，受新冠肺炎疫情影响，印尼已有至少1266家酒店被迫关闭，并将导致超过15万名酒店从业者受到影响。

印尼外交部7日宣布，将划拨1100亿印尼盾（1元人民币约折合2291.39 印尼盾）预算用以抗击新冠肺炎疫情。其中1000亿印尼盾资金将主要用于印尼驻各国外交机构处理海外受疫情影响的印尼公民事务之需。据悉，这笔经费源于印尼外交部今年的年度预算。

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