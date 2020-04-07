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综合消息：非洲确诊病例近万 一批中国援非物资运抵

2020年04月07日15:55  来源：新华网
 

新华社雅温得4月6日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：6日，非洲累计报告新冠确诊病例数逼近1万关口，中国援助18个非洲国家的抗疫物资运抵加纳。

非洲疾控中心数据显示，截至东非时间6日17时（北京时间6日22时），非洲累计确诊9457例，过去24小时内新增确诊721例；累计死亡442例，过去24小时内新增死亡43例。

圣多美和普林西比6日首次报告确诊病例。该国总理热苏斯当天发表网络直播讲话说，根据送往加蓬的样本检测结果，该国确诊4例病例。至此非洲54个国家中仅剩科摩罗和莱索托两国还未报告确诊病例。

贝宁卫生部6日通报，该国5日出现首例新冠死亡病例，死者是一名43岁女性，患有基础疾病。截至6日，贝宁累计确诊22例。

科特迪瓦国防部长哈米德·巴卡约科6日发布公告，宣布自己确诊感染新冠病毒，目前已接受隔离，但尚未表现症状。据科特迪瓦卫生部6日发布的疫情数据，该国新增确诊病例62例，累计确诊323例。

5日晚，毛里求斯新报告31例确诊病例，累计227例。6日，尼日尔新增69例，累计253例；南非新增31例，累计1686例；吉布提新增31例，累计90例；布基纳法索新增19例，累计364例；肯尼亚新增16例，累计158例；几内亚比绍新增15例，累计33例；马达加斯加新增10例，累计82例；多哥新增8例，累计52例；喀麦隆新增8例，累计658例；几内亚新增7例，累计128例；刚果（金）新增7例，累计161例；加蓬新增6例，累计30例。

刚果（布）、塞内加尔、安哥拉、坦桑尼亚、马里、卢旺达、津巴布韦、马拉维等6日也各自报告了5例以下新增病例。

中国援助18个非洲国家的抗疫物资6日运抵加纳。这批物资包括呼吸机、N95口罩、防护服、手套等医疗设备和防护用品。受援助的国家包括加纳、尼日利亚、塞内加尔、加蓬、塞拉利昂、几内亚比绍、几内亚、科特迪瓦、冈比亚、利比里亚、马里、布基纳法索、赤道几内亚、多哥、贝宁、刚果（布）、佛得角、圣多美和普林西比。

中国驻加纳大使王世廷在物资交接仪式上说，加纳是西非地区航运枢纽。在加纳政府大力支持下，中方将这里作为援助物资转运中心，将与相关机构合作把这批物资尽快发往其他目的地。相信在中国和其他国家支持下，非洲一定能战胜疫情。

加纳外长博奇韦代表18个受援国致辞，高度评价中国对非洲抗疫工作的积极贡献。博奇韦表示，面对疫情，只有团结起来才能取得最终胜利，中国为此做出了表率。（执笔记者：乔本孝；参与记者：王松宇、许正、肖玖阳、文浩、赵宇鹏、聂祖国、吴长伟、王守宝、高竹、邢建桥、郑扬子、张改萍、张玉亮、荆晶）

(责编：崔越、燕勐)
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