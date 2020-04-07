拉美地区确诊病例超过3.4万 多国强制要求戴口罩

新华社墨西哥城4月6日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至6日，拉美地区累计新冠确诊病例超过3.4万例，多国开始强制要求民众戴口罩。

巴西6日新增确诊病例926例，累计确诊达12056例；新增死亡67例，累计死亡553例。圣保罗州疫情最为严峻，确诊病例约占全国40%，死亡病例约占全国55%。面对口罩紧缺问题，巴西伊塔乌联合银行等银行6日宣布将投入共计5000万雷亚尔（约合1000万美元）用于购买本国微型企业生产的1500万个口罩，协助民众自我保护。

智利卫生部6日发布数据显示该国确诊病例比前一日增加344例，累计达4815例；新增死亡3例，累计死亡37例。智利政府规定从8日5时起民众乘坐地铁、出租车、公交车、飞机、轮船等公共交通工具和收费的私人交通工具必须戴口罩，禁止民众在圣周（复活节前的一周）假期进出疫情严重的城市。

智利总统皮涅拉6日参加了第二次南美进步论坛首脑视频会议，各方同意加强协作，帮助各国滞留海外的公民回国，共同寻求抗疫资金和联合采购医疗物资。

厄瓜多尔6日确诊病例较前一日增加101例，累计达3747例；新增死亡11例，累计死亡191例。厄瓜多尔全国应急行动委员会6日通过决议，强制性要求民众在公共场所必须戴除N95口罩外的各类口罩。同日，厄瓜多尔卫生部宣布已进口10万个快速检测试剂盒，将显著提高检测能力。

秘鲁6日新增280例确诊病例，累计确诊2561例；新增死亡9例，累计死亡92例。自6日起，秘鲁所有学校开始远程教学，无法使用互联网上课的学生可收听收看秘鲁国家广播电台和国家电视台的节目进行学习。

哥伦比亚6日累计确诊病例增至1579例。总统杜克当天傍晚发表电视讲话说，哥政府采取的一系列应对疫情的措施已取得积极效果，现行的全国强制预防性居家隔离政策将延长至4月26日23时59分，学校继续停课至5月末。

洪都拉斯6日确诊病例增至298例。政府当日宣布自7日起开始强制民众戴口罩防止疫情传播。

截至当地时间6日，部分拉美地区国家累计确诊病例数为：墨西哥2439例，巴拿马2100例，多米尼加1828例，阿根廷1628例，哥斯达黎加467例，乌拉圭415例，古巴350例。（执笔记者：李晔；参与记者：尹南、张笑然、张国英、郝云甫、范小林、宫若涵、高春雨、林朝晖、苏津、吴昊、倪瑞捷）

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