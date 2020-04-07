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综合消息：中东确诊病例逾11万 各国绷紧防控弦

2020年04月07日14:56  来源：新华网
 

新华社开罗4月6日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情统计数据显示，6日中东地区累计确诊病例数已逾11万。其中，疫情较严重的伊朗确诊病例数超6万，土耳其破3万。疫情走势不确定性加大。中东地区各国绷紧防控弦，一面备战恐将到来的疫情高峰，一面经济纾困。

伊朗卫生部6日宣布，伊朗新增确诊病例2274例，累计确诊60500例；累计死亡3739例，重症4083例，治愈24236例。伊朗总统鲁哈尼6日宣布，因疫情尚未结束，政府计划向400万户低收入居民提供贷款。此前，鲁哈尼宣布，保持社交距离的措施将延长至4月18日。

土耳其6日宣布新增确诊病例3148例，累计确诊达30217例，其中死亡649例。土总统埃尔多安当天表示，伊斯坦布尔将在45天内建两座方舱医院。土耳其各省已经开始通过邮政系统向民众发放免费口罩。

以色列卫生部6日宣布该国新增确诊病例474例，累计确诊病例已达8904例。以总理内塔尼亚胡当日表示，未来几天将决定以色列的“生死存亡”，为此将从7日16时至10日7时在全国范围内实施“封城”。以色列央行6日宣布，将该国基准利率从0.25%降低至0.1%。这是该国5年来首次降低基准利率。

6日，卡塔尔新增病例228例，累计1325例；阿联酋新增277例，累计2076例；埃及新增149例，累计1322例；沙特新增138例，累计2523例；摩洛哥新增130例，累计1120例；科威特新增109例，累计665例；伊拉克新增70例，累计1031例。

面对疫情数据的变化，突尼斯总理法赫法赫此前表示，未来10天有可能引来本地疫情高峰。埃及总理马德布利也有类似表态，认为接下来的单日确诊病例数会上升，疫情有可能将在未来一段时间暴发。

目前受疫情影响较轻的国家利比亚再现战事。首都的黎波里一家收治新冠患者的医院6日遭到东部武装“国民军”袭击，造成该医院供电系统中断，病人被迫转移到院外。另一多事之地叙利亚同样面临防疫困境。叙卫生部门现有2.5万张床位可供新冠患者接受治疗，但受制裁影响，呼吸机供应存在很大困难。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、尚昊、黄灵、吴丹妮、白平、王薇、郑一晗、涂一帆、王峰、陈斌杰、杨元勇、潘晓菁、苏小坡）

(责编：崔越、燕勐)
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