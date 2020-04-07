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综述：拉美各国防疫措施宽严不一

2020年04月07日14:47  来源：新华网
 

新华社布宜诺斯艾利斯4月6日电 综述：拉美各国防疫措施宽严不一

新华社记者倪瑞捷

截至6日，拉美地区累计确诊新冠病例超过3.4万例，各国疫情均有不同程度蔓延。面对疫情，拉美各国采取了宽严不一的疫情防控措施，有些国家一直采取严厉的防疫措施，有些国家刚开始采取相对温和的防疫措施，但随着疫情发展予以强化。

阿根廷是拉美国家中采取强硬措施严控疫情的代表。阿总统费尔南德斯多次表示，经济衰退后可以复苏，逝去的生命却不可挽回。

自出现首例病例以来，阿根廷政府在短时间内采取了对从疫情严重国家入境者进行14天强制性预防隔离的措施，违者将按照危害公共安全罪进行处罚。3月12日，阿根廷宣布进入为期一年的卫生紧急状态，成为第一个宣布进入紧急状态的拉美国家。

目前，阿根廷执行“全民隔离”措施。除超市和药店外所有店铺关门，实行居家办公，关闭海陆空边境，暂停所有国际和国内航班、火车和长途汽车运输。不仅外国人无法入境阿根廷，阿政府还暂时禁止滞留海外的本国公民入境。

哥伦比亚同样实行了强制性全民隔离措施，禁止非必要人员及车辆出行，每个家庭可由1名成员外出购买食品、日用品、药品等生活必需品。

秘鲁、巴拿马、厄瓜多尔等国也采取了较为严格的全国性居家隔离措施。秘鲁和巴拿马实行了按性别隔离措施，男女按每周内的单双号分别出行，周日无特殊原因所有人不允许外出，秘鲁还规定民众出行必须佩戴口罩。

厄瓜多尔正在实行每天15个小时的宵禁，采取了一系列严厉措施限制人员流动。厄瓜多尔全国应急行动委员会6日通过决议，强制性要求民众在公共场所必须佩戴除N95口罩之外的各类口罩。

与上述国家不同的是，绝大多数拉美国家采取的是渐进式强化防疫措施的政策，即根据疫情发展分区域、分阶段逐步强化防疫措施，希望平衡好疫情防控和经济发展的关系。

疫情在拉美地区暴发之初，一些国家并没有意识到新冠病毒的超强传染性，部分拉美国家呼吁民众不要恐慌、保持正常出行，希望经济活动能继续。随着疫情在全球大流行，这些国家防疫观念有所转变。

智利是典型采取渐进隔离措施的拉美国家。智利政府一方面进行大量检测，另一方面采取局部、渐进式的隔离措施，尽量减少疫情对本国经济的影响。随着疫情发展，智利防疫措施开始升级。智利政府规定，从8日5时起乘坐公共交通工具和收费的私人交通工具必须佩戴口罩，禁止市民在圣周（复活节前的一周）假期进出疫情严重城市。

巴西是第一个出现疫情的拉美国家，也是目前确诊病例最多的拉美国家。在封锁边境、限制入境等管控措施方面，巴西采取逐步从严的方式，各州防控措施的严格程度也不尽相同。

乌拉圭采取的策略同样是控制重点地域和人群的局部防疫措施。政府没有强制民众不得外出，但为达到减少人群聚集的目的，采取了关闭部分公共场所、增加警察在高速公路执勤以劝导民众不以旅游为目的出行、圣周假期禁止出车、关闭部分银行网点、调整一些商铺营业时间等措施。（参与记者：尹南、张笑然、周星竹、高春雨）

(责编：崔越、燕勐)
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