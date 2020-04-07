原标题：柬埔寨年轻网友唱《多谢了》向中国医疗队表达感谢

守望相助 中柬同心 柬埔寨年轻网友唱《多谢了》向中国医疗队表达感谢

两个月前，柬埔寨首相洪森来华访问，成为首位在新冠肺炎疫情暴发期间访问中国的外国领导人。3月23日，中国援柬抗疫医疗专家组携8.1吨防疫物资抵达柬埔寨金边，赶赴一线指导疫情防控。两个月以来，中柬两国用实际行动诠释了守望相助、合作抗疫的深切内涵。

4月2日下午，柬苏友谊医院，中国援柬抗疫医疗专家组正与柬方医务人员共同测试刚刚搭建完毕的远程医疗视频会议系统。

该系统让柬埔寨卫生部与广西医科大一附院、柬埔寨25个省份定点收治医院实时互联，实现了新冠肺炎防治信息实时共享和远程会诊。

中国援柬抗疫医疗专家组组长 广西壮族自治区卫健委保健局副局长 艾翔：我们也一直希望建立一套，从柬埔寨可以跟我们国内的，大型的医疗卫生机构，有着丰富经验的医疗卫生专家，能够直接沟通的一个远程视频沟通的平台，无论我们在柬埔寨期间，还是我们离开柬埔寨以后这条纽带的存在，也可以很好地帮助柬埔寨人民，为他们以后疫情的发生发展变化，我们都可以为他们提供一个，很强大的专家团队的智力支持。

3月23日，中国援柬抗疫医疗专家组一行7人刚刚结束在广西抗疫一线两个多月的战斗，便来到了柬埔寨。

当天，柬埔寨首相洪森的社交媒体帐号对中国援柬医疗专家组抵达全过程进行了直播。

柬中友协主席 艾桑奥：中国医疗专家组的到来，体现了由西哈努克太皇与中国老一辈领导人缔结和发展的62年的柬中友好与合作，真正体现了柬埔寨人民常说的，贫穷时相亲相爱，困难时识真心朋友，柬中同心。

半个多月以来，中国专家组在柬埔寨的每一天都在和病毒赛跑。

中国援柬抗疫医疗专家组成员 广西壮族自治区人民医院呼吸内科主任医师 黄陆颖：你看这些孩子一个个笑得特别特别甜，而隔壁就是发生疫情的人家，就是有患者的人家，可是他们没戴口罩，他们也没觉得有什么危险，他不知道危险其实潜伏在他们的周围，另外我希望我们的到来我们跟柬埔寨的合作，还有柬埔寨政府和人民的努力，这个疫情能够快点得到控制，使得这些孩子永远这样天真烂漫，这样欢笑，在大街上，在小巷里，这就是高棉的微笑。

为了“高棉的微笑”，专家组成员们枕戈待旦，昼夜不息。

白天调研当地各级医院、社区、检测机构，晚上讨论分析总结。

专家组眼下最着急的是，柬埔寨将于4月份迎来柬历新年，相当于中国春节，是当地人流返乡高峰期，无疑将给疫情防控工作带来巨大的挑战。

让中国专家组欣喜的是，在他们的反复建议和推动下，柬埔寨政府“外防输入，内防扩散”的措施正在不断落实和完善。

中国援柬抗疫医疗专家组组长 广西壮族自治区卫健委保健局副局长 艾翔：柬埔寨政府已经发出了文件，限制了外国人的入境，同时也关闭了赌场、歌厅，这些人群比较密集的场所，在柬埔寨境内，乘坐火车等交通工具的乘客，也大幅地下降。

3月26日，农历三月三是壮族等少数民族重要的节日。

柬埔寨年轻网友用《刘三姐》中经典歌曲《多谢了》的旋律，配上情意满满的柬语歌词，致谢来自广西的中国援柬抗疫医疗专家组。(总台记者 冯辉 张艳萍)

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