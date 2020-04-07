新华社纽约4月6日电 财经观察：美国疫情现好转迹象刺激纽约股市大涨

新华社记者刘亚南

由于受美国新冠疫情出现好转迹象等因素提振，纽约三大股指6日大幅高开，纽约股市三大股指收盘时涨幅均超7%。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨1627.46点，收于22679.99点，涨幅为7.73%。标准普尔500种股票指数上涨175.03点，收于2663.68点，涨幅为7.03%。纳斯达克综合指数上涨540.16点，收于7913.24点，涨幅为7.33%。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，美国每日新增确诊病例数量5日下降明显，“居家令”和企业停工停产等措施显现有效迹象。同时，美国疫情最为严重的纽约州新增死亡病例较前一日首次出现下降。

“基金战略”全球咨询公司研究主管托马斯·李表示，数据显示纽约州疫情可能比州政府预期更为乐观。随着投资者情绪改善，他相信美股市场将买盘占优。

潘兴广场资本管理公司首席执行官比尔·阿克曼说，尽管美国全国几乎都在停业停工，但人们开始变得乐观。

美联储前主席耶伦6日表示，今年二季度美国经济可能会收缩30%，失业率处于12%至13%的水平。当前，美联储没有必要直接从股市买入股票，更重要的是通过干预措施为信贷市场提供支持。

美国银行全球研究部认为，对美国企业而言，美联储大规模干预措施将保证市场流动性。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔6日表示，近期市场走势将主要取决于实施疫情控制措施后经济活动能多快恢复正常，以及疫情应对措施能在多大程度上减少企业破产和人员失业。

黑费尔预计，美国经济将从今年第三季度至明年第一季度出现U型反弹。到今年年底，预计标准普尔500种股票指数点位约为2650点。

美国投资银行施蒂费尔金融公司美国股票研究部执行董事巴里·班尼斯特表示，预计美国新冠肺炎确诊病例将在4月晚些时候触顶，标准普尔500种股票指数的反弹行情将在4月底达到2750点，股市或将对新增确诊病例人数触顶的消息作出积极反应。

但美国疫情前景尚不明朗，美股未来走势仍充满不确定性。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙6日在致股东年度信中表示，尽管不知道未来会如何，但预计美国经济会出现严重衰退，金融市场面临的压力将与2008年全球金融危机期间类似。

蔡金分析公司首席执行官马克·蔡金表示，如果有幸出现有效治疗新冠病毒的方案，大量资本收益机会将出现。但目前看，保全资本比获得收益更重要。投资者应持有足够现金以抵御未来股市可能出现的下跌。

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