第二届非洲创业者大赛启动报名 前十名分享150万美元奖金

首届非洲创业者大赛决赛颁奖现场。（摄影万宇）

人民网约翰内斯堡4月7日电 （记者 万宇）4月6日，第二届非洲创业者大赛启动报名程序，来自非洲各国的企业家不分性别年龄均可报名参加，10名决赛入围者将获得创业培训和实践机会，并分享150万美元的创业奖金。

报名将持续至6月9日，参赛者可在网站提交自己的项目介绍书和视频。大赛旨在发现、支持和激励下一代非洲企业家为当地社区发挥作用，努力解决最紧迫的问题，为未来建设更可持续和更具包容性的经济，获得加纳总统阿库福—阿多、前联合国秘书长潘基文等各国领导人的高度肯定。 首届大赛吸引非洲各国近万人报名参加，决赛11月在加纳举行。入围的企业涉及多个行业，包括农业科技、医疗制药、电子商务、消费品和基础设施等。

因受新冠肺炎疫情影响，本次启动仪式以线上发布会的形式举行。来自马云公益基金会、首届大赛获奖选手、企业家代表等嘉宾出席。首届大赛冠军泰米来自尼日利亚，以医疗项目“生命银行”夺冠，她说，去年成为非洲创业者大赛冠军是一种难以想象的荣誉，获奖后她的企业实现跨越式发展，扩展到尼日利亚全国范围，参赛过程中其他获奖者也给她很大的启发。她期待着看到新一批企业家出现，展示非洲最优秀的创业精神和实力。

负责该活动的马云公益基金会国际项目高级顾问Jason Pau表示，“现在，我们比以往任何时候都更需要有勇气、主动性和远见的企业家挺身而出，为社会解决问题。通过这次比赛，我们希望激励非洲各行各业的商业英雄，鼓励所有有抱负的申请者抓住这个机会，突破障碍，为未来创造希望。”

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