上海——圣保罗抗击新冠肺炎疫情视频交流：团结让我们更强大

人民网里约热内卢4月6日电（记者 朱东君）上海——圣保罗抗击新冠肺炎疫情视频交流会6日举行，中国和巴西两国专家就抗疫措施展开交流。

会上，中方专家介绍了上海的抗疫情况，就患者检测、诊疗、隔离，医护人员防护，以及出院人员管理和监测等议题分享经验，提出建议，并解答巴方相关问题。

此次会议由中国驻圣保罗总领馆筹办，上海医疗领域专家，巴西圣保罗州政府和市政府代表、州卫生机构代表以及十多家医院专家参会。

目前，圣保罗是巴西乃至拉美疫情最严重的地区，抗疫形势严峻。上海与圣保罗是友好城市，在得知巴方希望中国专家分享防控和救治经验后，中方积极响应，展开合作。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁致辞，她相信专家的充分交流，有助于巴西抗击疫情。“我们是命运共同体，应守望相助，共同努力，打赢这场人类抗击病毒之战。”

上海市外事办公室副主任贝兆健表示，新冠病毒是人类共同的敌人，推进国际防控合作和分享防治经验尤为重要，上海愿与圣保罗保持密切沟通，加强防控信息和经验共享，共同抗击疫情。

圣保罗州国际关系厅副厅长阿丰索·马索特感谢中方组织此次会议。他表示，中国专家分享的经验非常重要，面对疫情，各国应团结协作，共同应对。

圣保罗市国际关系局局长路易斯·阿尔瓦罗也表示，中国面对疫情果断采取措施，积累了疫情防控的重要经验。在我们需要经验、物资和友谊的时刻，中国伸出了援手。“团结让我们更强大。”

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