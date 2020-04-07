印尼政府正式要求全体民众佩戴口罩

人民网雅加达4月6日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月6日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至2491例，新增确诊病例218例，再创单日增长新高。目前，有192名患者被治愈，另有209例死亡病例。在过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者增加了28人，同时新增11例死亡病例。

尤里安托介绍说，印尼目前已确诊的新冠肺炎病例中，约有60%至70%的病例没有出现相关症状或感到身体不适，无症状患者或将成为疫情新的传播源。他表示，根据世界卫生组织在防控新冠肺炎疫情扩散方面的建议，印尼政府正式要求全体民众必须佩戴口罩。佩戴口罩对于切断疫情社区传播具有重要作用。

印尼医学协会执行委员会主席戴恩·法基6日发表书面声明，敦促该国所有医务工作者在新冠肺炎疫情大流行期间注意保持健康和卫生。他呼吁除紧急情况外，减少医患面对面交流时间。他还建议患者通过远程医疗平台等途径与医生进行沟通。自3月初印尼本土出现首例新冠肺炎确诊病例以来，该国新冠肺炎确诊和死亡的医务工作者数量不断增加。印尼医学协会统计显示，印尼迄今为止有记录的医务工作者死亡病例已达19例。

印尼加速防控新冠肺炎疫情工作组主席多尼·莫纳尔多6日表示，印尼政府要求年轻人与易受新冠肺炎侵害的弱势群体保持距离，以防止疫情进一步传播。具体而言，如果家庭成员中有弱势群体存在，必须做好隔离。莫纳尔多指出，所谓弱势群体指的是，年龄在60岁以上或本身患有其他疾病的人。根据不同国家的死亡病例情况来看，大量新冠肺炎死亡病例来自上述弱势群体。

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