多国限制出行后地球震动减轻

随着越来越多国家采取限制出行的措施，多国地震学家注意到地震背景噪音显著降低，意味着由汽车、列车、公交车和飞机等交通工具以及人们日常生活引起的地球震动减轻。

据英国《每日邮报》5日报道，比利时王家天文台地理学家和地震学家托马斯·勒科克似乎最早注意到这一现象。他说，自从3月中旬比利时为防止新型冠状病毒传播采取限行措施以来，首都布鲁塞尔的地震背景噪音减少30%到50%。比利时王家天文台在推特发布消息说，“地球继续震动”，但“主要由人类活动（汽车、火车和工业等等）引起的地面动静轻了不少，地面当前震动频率处在1至20赫兹之间”。

其他国家地理学家也注意到这一现象。英国地质勘查研究所一个研究地震的团队发布图表显示，英国采取限行措施之后，伦敦盖特威克机场附近监测到的噪音水平显著下降。法国地震学家克劳迪奥·撒特里亚诺也在推特发布消息说；“因为新冠病毒限行措施，巴黎地震噪音显著减少。”

由于地震背景噪音减少，研究人员得以探测到一些平时不易觉察的小地震和其他地震事件。

对普通人而言，地震背景噪音减少或许能鼓励他们为防止疫情扩散宅在家。勒科克说：“瞧！你以为就自己独自在家。让我们告诉你，每个人都在家，每个人都一样，每个人都在遵守规则。”

《每日邮报》报道估计，自从新冠病毒疫情暴发以来，全世界有超过20亿人宅在家。（袁原）【新华社微特稿】

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