波音公司将在华盛顿州无限期停产

美国飞机制造商波音公司5日宣布，鉴于新冠疫情严重，将无限期延长在美国华盛顿州的停产期限，同时停发大约3万名生产部门员工的薪水。

波音说考虑到华盛顿州当前疫情发展形势和政府卫生部门提出的建议，为确保员工的健康与安全，作出上述决定。

波音还说，公司全球16万名员工中约135人病毒检测呈阳性，公司将在停产期间落实更为严格的卫生与安全措施，包括错峰轮班、保持社交距离、加强卫生清洁。

波音公司成立于华盛顿州西雅图地区，其全球员工中大约一半集中在西雅图地区。

美国《西雅图时报》本月3日报道，波音公司在华盛顿州的雇员中有95人新冠病毒检测呈阳性，较前一周增加41人。

波音3月25日起在华盛顿州停产，同时将工人停产期间带薪休假天数延长至10天。本周起，波音将停止向该州大约3万名生产部门员工发放薪水。

波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯坦·迪尔告诉路透社，停产期间将持续听取团队意见，根据政府建议采取相关措施。

路透社报道，受疫情影响，波音公司客户已推迟向其购买飞机和支付定金。

波音737 MAX系列客机先前接连失事，导致这一机型在全球停飞。波音公司上个月提出，希望美国政府向波音及其他美国航空业制造商提供至少600亿美元贷款担保，以应对疫情冲击。（顾梓峄）【新华社微特稿】

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