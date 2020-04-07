日本定于今日宣布紧急状态

日本首相安倍晋三定于7日宣布紧急状态，以应对持续蔓延的新冠疫情。

紧急状态措施涵盖东京都、大阪府、埼玉县、千叶县、神奈川县、兵库县和福冈县，持续一个月。

进入紧急状态后，上述地区的知事可以宣布多项措施，包括要求居民停止不必要外出、学校停课、人流量大的商业和公共设施停止运营、停止举行体育和文娱等活动。

这类措施没有强制力和惩罚手段。不过，分析人士说，它们基本上会得到遵守。另外，出售食品、医疗卫生用品、燃料等生活必需品的商业设施可以继续营业。

上述地区知事可下令征用私有土地和建筑物用于医疗；向药品、医疗用品和食品等企业收购产品。这些措施有法律强制力。

公共交通基本不受影响。日本广播协会电视台报道，预计铁路、公路和航空运输部门和企业基本不会减少运力，除非政府方面提出要求或客流量减少。

安倍6日说，日本“不会封城”。另外，安倍当天宣布，将实施空前规模的经济刺激计划，帮助受疫情冲击的家庭和企业。这一计划金额达108万亿日元（约合9900亿美元），相当于日本国内生产总值20%。

宣布紧急状态的决定依据3月出台的应对新型冠状病毒特别措施法。如果政府认定新冠疫情在全国迅速蔓延并对国民生活和经济产生重大影响，可以宣布紧急状态。据新华社

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