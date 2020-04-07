“直升机撒钱”能提振经济信心吗？（环球热点）

图为四月二日，在加拿大多伦多，广场大屏幕上显示抗击新冠肺炎疫情的信息。

邹 峥摄（新华社发）

新冠肺炎疫情全球大流行，给全球经济增长踩了急刹车。受疫情影响，社会消费紧缩、企业停产裁员、失业加剧贫困等各种问题涌现。为应对空前的经济下行压力，世界各国在积极寻求多边合作的同时，也纷纷出台“直升机撒钱”式的经济刺激计划。但与此同时，国际社会对通货膨胀的担忧也随之增长。

未来，全球经济将何去何从？世界正在不确定性中寻找方向。

可能遭遇最严重经济衰退

全国各地的飞机闲置在跑道上，最繁忙的高速公路在高峰时段空无一人，停车场空空如也，港口航运活动急剧下降……据硅谷的卫星数据公司收集的卫星图像显示，受疫情影响，美国的经济活动已经陷入严重的停滞状态。

英国广播公司评论称，美股出现断崖式下跌，就业市场则冰冻三尺，失业率的曲线犹如一座拔地而起的峭壁。当地时间4月2日，美国劳工部公布最新数据显示，美国截至3月28日当周初请失业金664.8万人，再度刷新历史纪录，凸显劳动力市场状况恶化。

欧洲经济形势严峻。据德国《图片报》3月31日报道，疫情严重打击中小型公司，许多企业面临破产，德国政府已至少收到了36万份中小企业主的危机援助申请。穆迪也在最新一期的全球宏观展望中预估，2020上半年，欧洲发达经济体将出现经济萎缩，预计德国经济规模的萎缩率为5.4%，意大利为4.5%，法国为3.5%。

亚洲也不容乐观。据美国有线电视新闻网报道，近日，世界银行发布报告警告称，如果不采取“紧急行动”，新冠病毒大流行的经济后果可能会导致东亚和太平洋地区新增1100万贫困人口。亚洲地区可能遭遇20多年来最严重的衰退。

《日本经济新闻》网站报道称，新冠肺炎疫情蔓延，明显动摇了2020年一季度的全球金融市场。全球股市按季度看，下跌21%，创下自2008年四季度以来最大跌幅。

联合国秘书长古特雷斯警告说，新冠肺炎疫情是二战以来世界面临的最大挑战，可能会引发一场“近代历史上无可比拟的”衰退。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道，标准普尔全球评级预计，随着新冠肺炎疫情在欧美国家造成的全球经济动荡，以及主要国家在全国范围内强制实施的封锁政策，全球经济恐惊现零增长。

多国祭出经济援助大招

为缓解疫情给经济造成的打击，各国政府都在推出重磅经济援助政策。

据英国《金融时报》报道，德国政府即将通过一项1560亿欧元的2020年紧急“补充”预算，其中包括为小企业提供直接资助。法国政府也设立了总额为10亿欧元的团结互助基金，符合要求的小公司均可申请人均1500欧元的补助。

路透社报道称，3月28日，意大利总理孔特批准了43亿欧元的市政基金，以帮助企业和个人渡过难关。而此前，意大利内阁已经批准通过了总额为250亿欧元的财政刺激措施。

据日本经济新闻报道，日本即将出台的针对疫情的经济援助计划，金额将达到日本年度GDP总值的10%以上（接近5000亿美元）。

据《纽约时报》报道，继2.2万亿美元经济刺激计划后，美国政府又开始制订下一阶段应对疫情的经济刺激计划。

国际组织也纷纷采取行动。世界银行承诺向发展中国家提供140亿美元的财政支持，并在15个月内调拨至多1600亿美元来保护穷人和弱势群体。国际货币基金组织3月初宣布，将向寻求援助的低收入和新兴市场国家提供总额约500亿美元贷款，其中100亿美元为向低收入国家提供的无息贷款。

对于全球风行的经济援助措施，国际社会普遍表示担忧。“直升机撒钱，大通胀还会远吗？”《金融时报》3月31日发表评论称，“直升机撒钱”的好处是把购买力直接交给消费意愿较强的人。但过于慷慨的失业保险会增加通货膨胀的风险。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、国家安全研究室主任冯维江在接受本报采访时表示，目前疫情对经济造成的影响呈现出由供给端向需求端扩散的趋势，但根子还在供给端，只刺激需求达不到应有的效果，还需注意与之匹配的结构性改革，需要打造免疫化、智能化的供给体系。

合作才是解决问题之道

“全球经济要走出困境，需要真正的全球合作。”冯维江表示，供应链全链条各环节的合作尤为重要。必须升级现有的全球供应链，使之更加安全有效，而不是退回到“结寨自保”的坞堡化经济。

多边合作正在全球展开。日前，二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会声明指出，二十国集团致力于同世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行集团、联合国以及其他国际组织一道，在各自职责范围内采取一切必要行动以战胜疫情。声明承诺，竭尽所能，动用现有一切政策工具，以最大程度降低此次大流行病对全球经济和社会造成的损害，恢复全球增长，维持市场稳定并增强经济韧性。

“美中两国此时应携手合作，而不是相互抱怨。”美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究中心高级研究员史蒂芬·罗奇在彭博社撰文称，尽管G20特别峰会已做出承诺，但面对疾病的肆虐，世界很可能支离破碎。美中两国不应错过这一携手抗击疫情的机会。出于诚意，美国应该立即将对中国进口商品的关税降至贸易战之前。而中国也应采取相应措施。

危机考验着欧洲的团结。截至目前，法国、意大利和西班牙在内的9个欧盟国家已经呼吁欧盟实施共同借贷政策，加强欧盟财政团结。欧元集团主席森特诺警告称，如果各国不和解，不能就救助意大利和西班牙的计划达成一致，欧元区可能会分崩离析。

“发达国家必须帮助欠发达国家，支持后者的医疗系统应对新冠肺炎疫情。”古特雷斯表示，从危机中复苏，也应促成更公平、更环保的经济。

史蒂芬·罗奇认为，重新启动全球增长引擎的最佳办法，是压平各个国家和全世界的新冠病毒感染增长曲线。”

(责编：白宇、岳弘彬)