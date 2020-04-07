患难见真情  共同抗疫情(国际视野)

构建人类命运共同体更具现实意义

（美国）罗伯特·劳伦斯·库恩

中国采取的严格防控措施为其他国家提供了有效借鉴。每一次应对重大挑战时，中国都能上下同心，调动全国的人力、物力，全力以赴，令人钦佩。应对这种大流行性疾病，国际合作尤为重要，也凸显了构建人类命运共同体的紧迫性和重要性

当前，全球疫情防控形势严峻。应对这种大流行性疾病，国际合作尤为重要，也凸显了构建人类命运共同体的紧迫性和重要性。在日前举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席发表重要讲话，就携手抗疫、共克时艰提出4点倡议，为构建人类命运共同体这一愿景赋予了丰富和现实的意义。

中国本着公开、透明、负责任态度积极参与全球公共卫生合作。中国将抗击疫情积累的丰富经验毫无保留地分享给世界，还向需要帮助的国家和地区提供医疗专家和防疫物资等支援。中国采取的严格防控措施为其他国家提供了有效借鉴。

中国抗击疫情的斗争和决战脱贫攻坚有诸多相似之处。中国共产党拥有强大的领导力，从党中央到地方各级政府和相关机构真正落实这些具体措施。习近平主席卓越的领导力具有以上率下的示范作用。在抗击疫情的斗争中，习近平主席亲自指挥、亲自部署。当他在湖北省武汉市考察疫情防控工作时，整个国家都受到鼓舞。同样，在脱贫攻坚战中，习近平主席走访了数十个贫困村落，“让所有贫困人口脱贫，是中国政府对人民作出的承诺，也是我牵挂最多、花精力最多的一件事情。”这诠释了大国领袖对人民的承诺。中国共产党有非凡的动员能力。疫情期间，不同省区市对口支援湖北等地，人民军队迅速集结力量驰援武汉。每一次应对重大挑战时，中国都能上下同心，调动全国的人力、物力，全力以赴，令人钦佩。

中国也深刻明白要从这次重大突发公共卫生事件中吸取教训。习近平主席指出，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项……完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。从暴露出来的问题中吸取教训，这一自省意识为中国提高并制定流行病预防、控制和治疗的世界标准提供了保证。

各国都高度关注疫情对中国经济的影响。作为世界第二大经济体，中国经济发展变化会影响到每个经济体。目前，在抓好疫情防控的基础上，中国各地积极有序推进复工复产。中国经济韧性强、产业门类广泛、政策调整空间大。我相信，疫情过后，受影响的需求将完全释放，驱动经济恢复增长。与此同时，中国政府运用多种金融工具，对中小微企业给予大力支持，有助于提振市场信心。

习近平主席就疫情防控工作多次召开会议，包括与抗疫一线医护人员视频连线，就是鼓励大家树立必胜的信心。有信心就能从危机中获取新机遇。中国拥有世界上最广泛、最全面的产业链。中国推进更高水平对外开放，扩大进口，改善营商环境，推动产业转型升级，这将为本国及世界经济创造无限新机遇。

（作者为美国库恩基金会主席，本报驻美国记者张梦旭采访整理）

对中国经济前景保持乐观

（日本）江原规由

中国共产党高度重视人民生命健康。中国疫情防控取得显著成效，这充分彰显了中国共产党的坚强领导和中国社会主义制度的政治优势。中国拥有完整的工业体系和巨大的市场，经济韧性强。中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着中国新一轮高水平对外开放，世界各国与中国经济的互动将进一步加深

中国共产党高度重视人民生命健康。疫情发生后，中国政府在对疫情形势进行准确判断的基础上，提出“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，迅速作出部署，出台了一系列有效举措。中国人民团结一心，各地政府坚决执行。令人印象深刻的是，为了确保武汉做到应收尽收、应治尽治，中国用了短短十几天时间就建成火神山、雷神山医院，体现了中国高水平的国家治理能力。中国疫情防控取得显著成效，这充分彰显了中国共产党的坚强领导和中国社会主义制度的政治优势。

新冠病毒是人类共同的敌人，需要各国携手应对。中国在应对疫情过程中，一直与世界卫生组织保持良好沟通，积极与各国分享防疫经验，展现出一个负责任大国的担当。中国国家主席习近平非常重视加强国际合作，与多国领导人通电话，介绍中国防控工作相关情况。中国应对疫情的表现得到国际社会的高度赞誉。

从1978年在中国香港留学时起，我就一直密切关注中国经济动向，研究中国改革开放政策。不论是2003年非典疫情，还是2008年国际金融危机，中国都能成功应对。在我看来，此次疫情对中国经济的影响是暂时的。在中国共产党的坚强领导下，中国政府采取了一系列果断措施，出台多项举措，如对疫情防控重点保障企业给予财政贴息，加大融资支持，适当下调贷款利率，增加信用贷款和中长期贷款等。相信在这些经济措施的强力支持下，中国企业能把疫情影响降到最低限度。我对中国经济前景保持乐观。

中国拥有完整的工业体系和巨大的市场，经济韧性强。当前，通过供给侧结构性改革、国有企业改革等转变发展方式，通过大力发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。我坚信，经历此次疫情，在风雨中磨砺、在逆境中蓄势的中国经济，一定能积聚洪荒伟力，奔向更加辽阔宽广的新天地。随着中国新一轮高水平对外开放，世界各国与中国经济的互动将进一步加深。

（作者为日本国际贸易投资研究所首席经济学家，本报驻日本记者刘军国采访整理）

为全球发展注入强劲动力

（哥伦比亚）迪奥内·克鲁斯

作为一个大国，中国公共卫生体系和社会治理体系的高效举世罕见。中国不仅努力维护本国人民生命健康，也为各国防控疫情争取了宝贵时间。中国是维护全球公共卫生安全的榜样。疫情过后，在中国共产党的坚强领导下，中国经济社会发展将很快恢复活力，为全球发展注入强劲动力

一场突如其来的新冠肺炎疫情，牵动着全世界人民的心。疫情发生后，中国政府和中国人民众志成城，迅速集结医务人员、调配各类物资支援湖北和武汉。这种快速响应、万众一心的行动力和精神令人敬佩。作为一个大国，中国公共卫生体系和社会治理体系的高效举世罕见。从集中管理、兴建医院、信息公开到开展全球合作等，中国采取的一系列措施有效遏制了疫情扩散蔓延，展现了中国效率和中国力量。

公共卫生安全始终是世界各国需要面对的重要课题。自疫情发生以来，中国始终秉持公开、透明、负责任态度，及时通报疫情相关信息，积极开展国际合作，世界卫生组织多次高度肯定中国的举措。在抗击疫情过程中，中国不仅努力维护本国人民生命健康，也为各国防控疫情争取了宝贵时间。中国是维护全球公共卫生安全的榜样，相信很多专业人士与我有同样的看法。

疫情的发生给包括哥伦比亚在内的世界各国带来反思。各国都应该完善相关法律法规，建立预警机制和快速响应机制，在出现大规模传播隐患时及时采取措施，将问题遏制在苗头阶段。此外，我们还需要改善公共卫生体系，加强国际合作，借鉴他国的先进经验。

疫情发生以来，有些国家和地区发生歧视现象。我认为，任何歧视行为都是不可取的，也是不可接受的。病毒不只针对某个人、某个群体、某个国家，而是整个人类。全世界携手互助、交流合作，才是战胜疫情的正确选择。

哥伦比亚和中国虽远隔重洋，但两国人民友谊源远流长，双边各领域交流合作不断深化。中国在改善生态环境、推动经济转型、维护世界和地区和平等方面作出了诸多努力和贡献。中国有着强大的政治、经济和文化优势应对疫情，所遭受的影响只是暂时的。我相信，疫情过后，在中国共产党的坚强领导下，中国经济社会发展将很快恢复活力，国家治理能力会不断提高。世界需要一个充满动能的中国，中国也将为全球发展注入强劲动力。

（作者为哥伦比亚公共卫生协会主席，本报驻巴西记者李晓骁采访整理）

以不屈不挠精神战胜疫情

（韩国）李熙玉

中国为全球公共卫生事业作出非凡贡献。建立跨国抗疫防线刻不容缓。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会为各国协调行动、加强抗疫合作提供了宝贵机会。各国应该抓住机遇，推动建立全球防疫体系

武汉历史悠久，是九省通衢的交通枢纽。长江流经武汉，为其注入绚丽多彩的中华文明神韵，无数文人墨客在此留下诸多脍炙人口的诗篇，无不令人心动。

新冠肺炎疫情发生以来，这座具有无限包容力的城市，与突如其来的病毒展开了殊死搏斗。一方有难，八方支援。疫情发生后，中国各地的医护人员主动请战，组队驰援湖北。普通民众严格遵守防控要求，把节省下来的口罩捐赠给疫情严重地区，这种甘于奉献的精神令我感动和敬佩。通过中国人民团结一致的不懈努力，中国本土疫情传播基本阻断，生产生活秩序加快恢复。

中国经历过不少磨难。每一次，中国人民都以不屈不挠的精神战胜了困难。犹记得2003年，中国人民顽强地战胜非典疫情。此次抗击新冠肺炎疫情，中国人民特别是武汉人民作出了巨大牺牲。中国为全球公共卫生事业作出非凡贡献。

韩国有句俗语叫“雨后地更坚”。我希望，韩中两国能够与世界分享疫情防控经验。疫情过后，中国能够在医疗健康管理、智慧社区建设等方面不断探索，实现新的规划蓝图。

患难与共，才是真正的朋友。疫情发生后，韩国各界人士纷纷向中国捐款捐物。尽管数量微不足道，却是我们的真挚心意，韩国民众的心一直和中国人民在一起。现在，中国政府及民间组织给我们送来防控急需的医疗物资。这正是兄弟同心、其利断金，守望相助、共克时艰。希望韩中两国加强合作、携手共渡难关。

病毒不分国界，单靠一个国家的努力难以彻底阻断病毒的传播，建立跨国抗疫防线刻不容缓。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会为各国协调行动、加强抗疫合作提供了宝贵机会。各国应该抓住机遇，推动建立全球防疫体系。此外，各国还应借此机会探索经济发展模式创新，如推动智慧城市建设等创新方案，携手促进全球经济增长。

此刻，我愈发想念中国朋友，期待大家重逢并给予彼此真诚的拥抱。相信那一天不会太遥远。

（作者为韩国成均馆大学成均中国研究所所长，本报驻韩国记者马菲采访整理）

版式设计：张丹峰

图片说明：

图①：志愿者在装卸由联合国南南合作办公室捐赠给武汉的无创呼吸机等防疫物资。

联合国南南合作办公室供图

图②：中国和哥斯达黎加的医学专家和卫生部门官员日前进行视频连线会议，交流抗击新冠肺炎疫情经验。

新华社发

图③：泉州某工厂车间工人正在加紧生产捐赠伊朗的医用口罩。

海陆丝绸之路城市联盟工商理事会供图

图④：中国向贝宁捐赠一批新冠病毒检测试剂盒，一名贝宁工作人员正取出试剂盒。

新华社发

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)