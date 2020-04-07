新加坡进一步强化疫情防控措施

新加坡近日进一步强化新冠肺炎疫情防控措施。从4月7日至5月4日，新加坡关闭所有提供非必要服务的工作场所，员工在家办公；所有学生将从4月8日起居家学习；同时，政府将加强对人员流动和聚集的限制，呼吁民众尽量减少外出。

据新加坡卫生部数据，截至4月6日，新加坡累计新冠肺炎病例1375例，死亡6例。新加坡是较早发生疫情的国家之一，当前疫情防控形势总体较平稳，但近日新增病例呈上升趋势，本土病例逐渐超过境外输入病例，几乎每天都出现新的感染群。外籍劳工（简称外劳）宿舍成为感染高发区，目前已有8个外劳宿舍感染群。新加坡人力部长杨莉明4月5日表示，即日起将疫情严重的两个外劳宿舍划定为隔离区，近两万名劳工须在房间隔离14天。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰4月6日在国会宣布第三轮防疫财政援助措施，总额为51亿新元（1新元约合5元人民币）。包括为所有本地在职员工补贴75%的本月工资，获补贴资金上限为4600新元；年满21岁的本国公民可在本月获得600新元的一次性补贴；豁免企业4月份外劳税，并提供外劳税回扣；为受疫情影响的企业提供金融援助等。截至目前，新加坡政府三轮财政援助措施总拨款高达599亿新元，相当于该国国内生产总值的12%，并且将动用210亿新元的国家储备金。

疫情发生以来，新加坡政府成立了包括卫生部、教育部、人力部和交通部等在内的跨部门抗疫小组。目前新加坡禁止所有邮轮停靠，禁止所有外籍短期旅客入境或过境，除从事医疗及运输等必要服务外的长期居留许可证持有者也不可入境。政府还以立法形式实施居家通知和社交距离措施，违者将被处以罚款、监禁。

为缓解医疗资源紧张，新加坡卫生部对全国医疗系统实施分级诊疗。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬介绍说，重症患者在国家传染病中心治疗，轻症患者则分散到社区医院和私人医院等，病情好转、尚未康复的患者则在由度假村和博览中心等改造成的隔离中心暂住，这样能有效分散大医院负担、提高医疗体系效率。

新加坡经济高度依赖全球市场，国民所需食品近九成从超过170个国家和地区进口。一段时间以来，新加坡民众对食品供应产生忧虑，出现抢购、囤积食品和日用品现象。对此，新加坡政府提出一方面加大自给能力，另一方面则确保供应来源的多元性和可靠性，保障疫情期间与相关国家贸易和物流畅通。

（本报曼谷4月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 17 版）

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