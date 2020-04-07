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戴口罩，也是彼此关爱（环球走笔）

李  强

2020年04月07日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　进入4月，德国新冠肺炎确诊病例仍在上升。面对这场德国总理默克尔称之为“二战后德国面临的最大挑战”，德国政府防控措施不断升级：学校停课，餐馆打烊，禁止2人以上聚集……如今去超市买菜，人们已经自觉在门口排队等待，并至少保持1.5米的距离。

　　严峻的疫情形势，让德国人对口罩的态度悄然发生变化。德国东部城市耶拿市政府近日表示，计划引入强制性规定，要求人们在商店、公交等公共场所佩戴口罩，以降低人们被感染的风险。这是第一个强制要求民众佩戴口罩的德国城市。德国医学专家表示，“如果发现自己有一定呼吸道症状，那么戴上口罩是一种礼貌，也是对别人负责任”“来自中国的数据表明，医用口罩不仅可以保护别人，更可以保护自己”。

　　口罩虽然诞生于欧洲，但欧洲人长期以来的观念，使其在戴口罩问题上慢了一拍。仅仅一个月前，“健康人无需戴口罩”还是德国乃至欧洲社会的主流看法。在瑞士，一名国会议员甚至因为戴口罩被直接逐出议会大厅，另一位戴口罩的意大利议员也被冷嘲热讽。欧洲民众传统上认为，口罩只与严重疾病有关，一个人如果需要戴口罩，就应该待在医院或是家里。而在东亚国家，戴口罩被视为于人于己都方便的负责任行为，特别是发生疫情的当下。

　　病毒不分国界。迅速扩散的疫情，让国际社会日益认识到人人参与疫情防控的重要性，世界卫生组织“期待所有国家都能采取基于事实的公共卫生措施”已成为共识。“应该如何成功应对疫情，很多亚洲国家给我们树立了良好的榜样。”德国哈勒大学病毒学家科库勒说。

　　在德国的邻国奥地利，政府宣布强化防疫措施，要求民众近日起必须佩戴口罩购物。4月1日开始，超市开始试行在入口处向顾客免费发放口罩。据超市管理人员说，绝大多数顾客都能按要求积极配合。在大西洋彼岸，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，如果没有与医护人员争夺口罩资源的问题，他倾向于建议公众戴口罩。美国疾控中心日前发布声明说，基于近期研究发现，新冠病毒感染者中很大一部分是无症状感染者，还有一部分感染者在症状出现前就已将病毒传播给他人。鉴于此，疾控中心建议美国民众在超市、药店等人群密集的公众场所佩戴布质口罩，以遏制病毒社区传播。

　　从不接受在公共场合戴口罩，到当前的讨论和行动，表明面对新冠肺炎疫情，人们越来越能认识到协调行动的意义。这不仅需要国家间通过协调合作凝聚合力，而且需要每个人都有“我为人人”的意识。可以说，当前特殊时期，戴口罩体现了人们彼此的关爱。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月07日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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