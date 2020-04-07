当地时间4月5日，中国政府赴菲律宾抗疫医疗专家组包机抵达马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场。专家组由国家卫生健康委员会组建，福建省卫健委选派，共12人，专业领域涵盖呼吸与危重症、中医、传染性疾病控制、微生物检验、护理等，多数成员有援鄂抗疫经历。

随同包机抵达的还有一批当地急需、由福建省捐赠的医疗物资，包括医用外科口罩、防护服、呼吸机等。在物资的外包装上，用中文和菲律宾语印着当地谚语“独叶难成帚，齐心方得胜”。这也是中国政府援助菲律宾的第三批抗疫医疗物资。

菲律宾外长洛钦、卫生部长杜凯、能源部长库西、新闻部长安达纳尔和中国驻菲律宾大使黄溪连赴机场迎接。中菲双方在停机坪上举行了欢迎仪式和物资交接仪式。洛钦表示，经历过一线抗疫的中国专家们将帮助菲律宾更有效地应对疫情。“我们衷心感谢专家组的到来。我们永远不会忘记这份情谊。”

黄溪连在欢迎仪式上表示，自新冠肺炎疫情在菲发生以来，中方本着守望相助、同舟共济的精神，一直向菲方提供力所能及的支持与帮助，“相信专家组的到来将切实帮助菲律宾提高疫情防控和诊疗能力。”

菲律宾内阁部长兼新兴传染病跨机构工作组发言人诺格拉莱斯此前表示，中国专家组此访为技术访问，将协助菲政府努力战胜疫情。

截至目前，菲律宾累计确诊病例达3246例，累计死亡病例152例。据悉，专家组将在疫情最为严重的马尼拉地区开展工作。专家组组长、福建医科大学附属第一医院副院长翁山耕告诉本报记者，专家组在菲工作主要包括同菲方交流座谈、调研菲疫情一线防控情况、为当地华侨华人提供医疗服务、面向菲大众提供指导建议等。

菲中友好协会执行副理事长施碧波说，医疗专家组的到来充分体现了菲中友好，将提振菲律宾抗疫信心。“菲中两国在疫情防控中相互支持，这是构建人类命运共同体理念的具体实践。”

（本报曼谷4月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 03 版）

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