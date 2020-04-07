从信任和团结中获取力量（大使随笔）

经过全国上下艰苦努力，中国新冠肺炎疫情防控取得阶段性重要成效。欧洲疫情近来呈现加速扩散蔓延态势，中方对此感同身受。不少欧洲同事和朋友问我，中国疫情防控最重要的经验是什么？我说，中国靠的是以习近平同志为核心的党中央坚强领导，靠的是人民与政府间的高度信任。

习近平主席强调：“新冠肺炎疫情再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。”疫情当前，中国和欧盟更应坚定地站在一起，从信任和团结中获取力量。

在中国疫情防控最吃劲的关键阶段，欧盟紧急协调成员国向中国运送3批50余吨防护物资。对一些污名化中国、歧视华人的言行，欧盟从一开始就表示“零容忍”。我们对此心怀感激。当欧洲抗疫形势严峻时，习近平主席第一时间向欧方领导人致以真诚慰问。中国在国内抗疫与生产仍面临挑战、医疗防护物资需求依然较大的情况下，克服困难向欧方提供力所能及的支持。在欧中资企业、商会和侨民也积极出钱出力，意大利前总理、欧盟委员会前主席普罗迪对此高度评价：“你们的捐赠发出了团结和友谊的信号，我们不能忘记。我期待大家更加明白，我们在这个世界上命运与共。”

中国在抗疫中付出了巨大牺牲，也获得了宝贵的经验，这些经验是各国的共同财富。中方通过中欧应对新冠肺炎疫情联合专家组机制多次以视频会议方式分享防治方案，派出医疗队驰援意大利、塞尔维亚，与当地医护人员共同奋战。来自四川的医疗队员说：“在2008年汶川地震时，意大利救援队是第一支到达现场展开救援的西方大国专家团队。病毒不分种族或国界，帮助别人就是帮助我们自己。”

今年是中欧建交45周年，突如其来的疫情不会削弱双方推动中欧关系向更高水平迈进的决心。如果说疫情是面镜子，这面镜子恰恰照出中欧关系的本质是合作，是伙伴。中欧可以继续加强疫情信息共享、防控经验交流，在诊疗方案制定、药物疫苗研发等领域积极开展合作，通过携手抗击疫情深化中欧关系的内涵。不少欧洲企业对中国迅速复工复产寄予厚望并予以高度评价，认为全球疫情凸显中国市场的战略重要性，将继续扩大对中国的投资，在中国新一轮扩大开放中收获成长。

疫情这面镜子同样也折射出中欧合作的全球意义。作为多边主义的坚定支持者和维护者，中国和欧盟都认为面对全球性挑战，需要共担责任而非推脱卸责，需要共克时艰而非以邻为壑。中欧应当引领和推动国际团结合作，加强政策协调，共同帮助脆弱国家完善卫生体系，寻求维护全球公共卫生安全的长久之策。正如习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上所强调的，只要我们同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，迎来人类发展更加美好的明天。

（作者为中国驻欧盟使团团长、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 03 版）

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