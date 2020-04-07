“来自中国的专家组到伊拉克各个省份开展防疫宣传与培训，他们令人尊敬。”日前，伊拉克卫生和环境部长贾法尔·阿拉维就应对新冠肺炎疫情接受媒体采访时，高度评价伊中两国在抗击疫情方面开展的合作。“从中国运来了检测仪、CT机、检测试剂盒、防护服和口罩等物资。我们不会忘记来自中国兄弟的帮助。”

中国医疗专家组在近1个月的时间里，跑遍了伊拉克北至库尔德自治区、南至巴士拉的各地政府机构、医院、社区等抗疫一线，有时甚至还要穿着防弹衣穿越安全形势紧张的地区。他们在所到城市分享中国抗疫经验，多渠道了解当地疫情状况，并与伊方共同研判提出防控方案和应对措施。

专家组成员、广州医科大学附属第一医院重症医学科医生徐永昊告诉本报记者，为改善当地检测能力不足的问题，中国专家在两周时间里援建起一个专门的核酸检测实验室，将日均检测能力由原来的不足200人次提升到1000人次以上。经过培训，伊方技术人员已可独立完成检测操作。结合当地情况，中方还提出利用CT筛查疑似病人的建议，正在协助伊方改建CT实验室并培训相关人员，受到伊方欢迎。

“中国专家的指导为我们防控疫情提供了重要帮助。”巴格达教学医院放射科主任阿瑟·阿德南表示，与中方专家的交流不仅丰富了自己对防治新冠肺炎的认识，也增进了伊中两国专家的友谊。阿德南说：“与中国朋友携手，我们有信心遏制疫情。”

中国专家组迅速有效的行动受到当地人士的称赞。世卫组织驻伊拉克代表阿卜杜勒—穆奈姆表示，中国在临床指南、病例管理、传染病防控等方面的经验都是目前伊拉克所急需的，“这是一笔巨大的财富”。伊拉克巴士拉卫生局局长阿巴斯·塔米米说：“中国在短时间内有效控制住疫情，其中有很多经验值得我们学习。第一时间向伊拉克派来专家组，中国是我们的真朋友！”不少伊拉克网友也在社交媒体上留言，赞赏伊中友谊因为疫情中的相互支持而更加深厚。

（本报开罗4月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)