国际社会高度评价中国促进抗疫国际合作（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。中国秉持人类命运共同体理念，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道促进全球公共卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。一些国家政要、政党领导人、政府官员、国际组织代表等通过多种形式，高度评价中国为促进抗疫国际合作所作努力，认为这体现了中国作为负责任大国的担当，为打赢疫情防控全球阻击战注入了信心和力量。

“中方在抗疫一线积累的宝贵经验弥足珍贵”

也门总理迈茵·赛义德表示，中国本着公开、透明和负责任的态度抗击疫情。目前中国疫情防控形势持续向好，中国在抗击疫情过程中体现出的科学、有序及决心令人称赞，中国的抗疫经验值得学习和借鉴。

乌克兰总统泽连斯基在发表全国讲话时赞赏中国抗击疫情的举措。他说，中国的经验表明，采取及时有效的措施对于遏制疫情、拯救生命至关重要。

“中方在抗疫一线积累的宝贵经验弥足珍贵。”乌克兰总理什梅加尔表示，中国采取的措施科学果断，取得了积极成效。乌方对中国的支持表示感谢，希望学习中国抗击疫情的经验。

“感谢中国同国际社会分享抗疫经验。”塞尔维亚政府秘书长助理尼科利奇表示，塞尔维亚钦佩中国人民抗疫的决心和能力。相信在中国的帮助下，塞尔维亚将早日战胜疫情。

老挝人民革命党中央办公厅副主任京培表示，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，这些举措对人民负责、对世界负责、对历史负责。

蒙古国副总理恩赫图布辛表示，疫情暴发后，中国政府援助的抗疫物资，为蒙古国战胜疫情增添了信心。中国的宝贵经验为及时救治患者、保护医务人员提供了巨大支持。

“以实际行动向国际社会证明，疫情是完全可以战胜的”

蒙古国外长朝格特巴特尔表示，中国人民团结一心，同疫情进行顽强斗争。“中国政府本着高度负责任的态度，以实际行动向国际社会证明，疫情是完全可以战胜的。”

菲律宾总统杜特尔特表示，中国举国上下抗击疫情，取得了积极成效。相信中国人民一定能早日战胜疫情。菲方愿同中方携手并肩，共克时艰。

法国卫生部长韦朗表示，中方及时发布疫情信息、分享防控经验、推进疫情防控国际交流合作。感谢中国对法援助抗疫物资。面对疫情，法中两国人民命运相连。

巴布亚新几内亚副总理斯蒂文表示，巴新希望同中方开展合作，向中方学习借鉴疫情防控经验。

墨西哥革命制度党主席莫雷诺表示，中国党和政府为抗击疫情作出了不懈努力，中国一定能经受住疫情的考验。墨西哥公民运动党参议院议会党团主席德尔加多表示，中国为抗击疫情采取了及时、严格的应对措施，相信中国一定能打赢疫情防控阻击战。

南非非洲人国民大会总书记马加舒尔表示，感谢中国向南非伸出援手，我们将铭记在心。在这场抗击疫情战役中，南非将与中国携手合作。“相信南非、中国和世界必将赢得抗疫的最后胜利。”

“世界各国应携手努力，共克时艰”

博茨瓦纳卫生与健康部部长夸佩高度赞赏中方在短时间内有效控制住疫情。他表示，疫情是中国和博茨瓦纳面临的共同挑战，希望与中方加强交流合作，遏制疫情蔓延。

“中国疫情防控形势持续向好，我们很高兴。”突尼斯议长加努希表示，中国人民为此作出了巨大努力和奉献。疫情是全人类共同的敌人，突方愿同中方密切合作，共同抗击疫情。

东盟秘书长林玉辉表示，中国迅速有效遏制疫情，经验值得借鉴。东盟已经与中国就共同抗击新冠肺炎疫情开展合作，双方还将加强信息技术领域的分享。

韩国国务总理丁世均表示，远亲不如近邻。在面对疫情时，韩中两国积极合作，相互捐赠抗疫物资，分享抗疫经验。如今，韩中成立应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制，体现了团结协作共克时艰的决心。

汤加王国公主皮洛莱乌录制视频，称赞中国抗疫行动迅速、医护人员无私奉献，感谢中方与汤加保持密切沟通，分享疫情信息和防控经验，并帮助汤方加强防疫能力建设。

科威特外交大臣艾哈迈德对中方抗疫取得积极成效感到由衷钦佩，坚信中方有能力打赢疫情防控阻击战。科方坚定地同中方站在一起，愿加强双方合作，学习借鉴中方经验，共同应对挑战。

世界卫生组织驻伊朗代表哈米尔曼说：“中国向其他出现疫情蔓延的国家和地区提供力所能及的援助，与世界分享疫情防控经验，为全球合作抗疫树立了典范。”

“疫情当前，世界各国应携手努力，共克时艰。”菲律宾外长洛钦表示，中国采取了坚决果断的抗疫举措，有效控制了疫情蔓延，中国经验值得学习。

（本报北京、开罗、基辅、罗马、曼谷、乌兰巴托、约翰内斯堡、首尔、堪培拉、巴黎、墨西哥城4月6日电 记者王莉、周輖、景玥、谭武军、叶琦、孙广勇、赵益普、霍文、万宇、李滢嫣、马菲、陈效卫、葛文博、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 03 版）

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