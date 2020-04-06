新华社北京4月6日电 题：三股冲击需应对——全球抗疫大考之拉美篇

新华社记者党琦

拉美国家较晚受新冠疫情影响，有更多的经验教训可资借鉴，但仍需谨慎应对。作为经济增长缓慢、贫富差距较大且公共卫生系统相对薄弱的一个地区，拉美稍有不慎，就可能面临疫情蔓延、经济衰退和社会动荡三重冲击。

拉美是发展中国家集中地区，有效应对突发公共卫生事件压力很大。新冠疫情考验着政府应急动员能力和防疫水平。

自2月26日巴西确诊首例新冠病例以来，疫情已扩散至拉美和加勒比地区全部33国以及13块欧洲国家海外领地，并进入社区传播阶段。

面对严峻疫情，绝大多数拉美国家已宣布进入公共灾难或国家紧急状态，多国延长宵禁、关闭边境。

拉美各国公共医疗系统效率较低，面临疑似病例检测范围小、重症病例救治难、防疫设施和医护人员不足等短板。

此外，一段时间来，拉美多国经济增长乏力。疫情袭来，拉美国家还要做一道选择题，就是在疫情防控和经济增长之间艰难抉择。

作为初级产品主要生产地之一，拉美各国对世界经济高度依赖。全球新冠疫情带来经济活动减少、大宗商品价格暴跌、全球产业链受冲击、金融市场震荡、旅游业受到重创等一系列次生灾害，使拉美经济雪上加霜。

中国社科院拉美所拉美经济研究室主任岳云霞说，在美国、中国、欧盟经济同时面临巨大挑战的情况下，拉美经济今年极可能出现负增长。在经济衰退的阴影下，拉美地区去年显现的政治社会动荡危机隐患仍未消除。

拉美地区在抗疫时遇到的另一个挑战是，一些国家各自为战，防疫措施强弱不一。这可能拉长疫情在拉美的延续时间。

中国社科院拉美所副所长袁东振说，目前来看，拉美主要国家间有效的协调与配合仍有待加强。疫情考验拉美各国能否采取符合本地公共卫生现状的措施，联手避免疫情向不可控方向发展。疫情无国界，新冠疫情这份“考卷”需要拉美国家共同作答。

(责编：贾文婷、杨牧)